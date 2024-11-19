Курс доллара составил более 100 рублей
Курс американского доллара составил более 100 рублей. Об этом сообщает Центральный Банк.
«Доллар США — 100,0348», — передает ЦБ. Измененный курс валют появился на сайте ведомства.
Курс доллара
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