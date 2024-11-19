Курс доллара достиг 100 рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Курс доллара составил более 100 рублей
Курс доллара составил более 100 рублей Фото:

Курс американского доллара составил более 100 рублей. Об этом сообщает Центральный Банк.

«Доллар США — 100,0348», — передает ЦБ. Измененный курс валют появился на сайте ведомства.

Курс доллара
Курс доллара
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курс американского доллара составил более 100 рублей. Об этом сообщает Центральный Банк. «Доллар США — 100,0348», — передает ЦБ. Измененный курс валют появился на сайте ведомства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...