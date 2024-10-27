Ставленнику главы УМВД ХМАО прочат пост начальника полиции Сургута

На пост главы полиции Сургута прочат силовика из Томска Александра Панченко. Источник, близкий к силовым структурам, сообщил URA.RU, что Панченко — креатура главы УМВД ХМАО Сергея Ветохина.
«После отставки главы сургутской полиции Виталия Провоторова его пост займет его заместитель Панченко, не так давно переведенный из Томска. Ходят слухи, что это креатура Ветохина, и что Панченко уже приступил к работе в статусе „врио“», — сообщает инсайдер.
Александр Панченко работал с главой УМВД ХМАО Сергеем Ветохиным в Минеральных Водах Ставропольского края. Там он возглавлял отдел по борьбе с наркотиками, Ветохин был начальником городской полиции. Копия подтверждающего документа имеется в распоряжении редакции.
Позже Панченко был назначен главой отдел полиции Советского района Томска, а в сентябре 2024 года переехал в Сургут и стал заместителем главы городской полиции Провоторова. По данным источников URA.RU, Ветохин ранее заявлял подчиненным, что не намерен привозить в Югру земляков-варягов.
В пресс-службе УМВД ХМАО журналисту URA.RU сообщили, что пока не в курсе кадровых изменений в Сургуте. Подробности ожидаются позже.
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