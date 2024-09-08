Глава полиции Сургута назначил заместителем силовика из Томска

Глава полиции Сургута Виталий Провоторов назначил своим заместителем полицейского из Томска Александра Панченко. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.
«Заместителем главы УМВД Сургута назначен полицейский из Томска Александр Панченко. Он был в кадровом резерве ведомства», — сообщил агентству источник. Ранее он возглавлял ОМВД России по Советскому району в столице соседнего региона.
URA.RU запросило комментарий в пресс-службе полиции. В ведомстве подтвердили факт назначения.
Весной Виталий Провоторов был назначен главой полиции Сургута. Он начинал карьеру в полиции Санкт-Петербурга, а с 2014 года работал в ведомстве ХМАО на разных должностях.
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