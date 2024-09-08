08 сентября 2024

Глава полиции Сургута назначил заместителем силовика из Томска

Глава УМВД Сургута Провоторов назначил заместителем полицейского из Томска
© Служба новостей «URA.RU»
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Заместителем главы полиции Сургута стал Александр Панченко
Заместителем главы полиции Сургута стал Александр Панченко Фото:

Глава полиции Сургута Виталий Провоторов назначил своим заместителем полицейского из Томска Александра Панченко. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах.

«Заместителем главы УМВД Сургута назначен полицейский из Томска Александр Панченко. Он был в кадровом резерве ведомства», — сообщил агентству источник. Ранее он возглавлял ОМВД России по Советскому району в столице соседнего региона.

URA.RU запросило комментарий в пресс-службе полиции. В ведомстве подтвердили факт назначения.

Весной Виталий Провоторов был назначен главой полиции Сургута. Он начинал карьеру в полиции Санкт-Петербурга, а с 2014 года работал в ведомстве ХМАО на разных должностях.

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Глава полиции Сургута Виталий Провоторов назначил своим заместителем полицейского из Томска Александра Панченко. Об этом URA.RU сообщил источник в силовых структурах. «Заместителем главы УМВД Сургута назначен полицейский из Томска Александр Панченко. Он был в кадровом резерве ведомства», — сообщил агентству источник. Ранее он возглавлял ОМВД России по Советскому району в столице соседнего региона. URA.RU запросило комментарий в пресс-службе полиции. В ведомстве подтвердили факт назначения. Весной Виталий Провоторов был назначен главой полиции Сургута. Он начинал карьеру в полиции Санкт-Петербурга, а с 2014 года работал в ведомстве ХМАО на разных должностях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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