25 ноября 2024

В Екатеринбурге подняли налог для богатых

Гордума Екатеринбурга увеличила налоговую ставку на имущество физлиц
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Налоговая ставка выросла на 0,5% Фото:

Гордума Екатеринбурга с подачи мэрии подняла ставку налога на имущество физлиц для объектов кадастровой стоимостью выше 300 миллионов рублей на 0,5% — до 2,5%. Ожидается, что это привлечет в бюджет города 8,9 миллиона рублей.

«Проектом решения предлагается установить с 1 января 2025 года налоговую ставку по налогу на имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн рублей, в размере 2,5% от кадастровой стоимости таких объектов», — рассказала в ходе доклада на заседании думы директор департамента финансов мэрии Анна Турунцева. Трансляция ее выступления велась на сайте думы. Турунцева отметила, что касаться это решение будет менее 1% недвижимого имущества города.

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Гордума Екатеринбурга с подачи мэрии подняла ставку налога на имущество физлиц для объектов кадастровой стоимостью выше 300 миллионов рублей на 0,5% — до 2,5%. Ожидается, что это привлечет в бюджет города 8,9 миллиона рублей. «Проектом решения предлагается установить с 1 января 2025 года налоговую ставку по налогу на имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн рублей, в размере 2,5% от кадастровой стоимости таких объектов», — рассказала в ходе доклада на заседании думы директор департамента финансов мэрии Анна Турунцева. Трансляция ее выступления велась на сайте думы. Турунцева отметила, что касаться это решение будет менее 1% недвижимого имущества города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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