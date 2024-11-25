В Екатеринбурге подняли налог для богатых

Гордума Екатеринбурга с подачи мэрии подняла ставку налога на имущество физлиц для объектов кадастровой стоимостью выше 300 миллионов рублей на 0,5% — до 2,5%. Ожидается, что это привлечет в бюджет города 8,9 миллиона рублей.
«Проектом решения предлагается установить с 1 января 2025 года налоговую ставку по налогу на имущество физических лиц в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн рублей, в размере 2,5% от кадастровой стоимости таких объектов», — рассказала в ходе доклада на заседании думы директор департамента финансов мэрии Анна Турунцева. Трансляция ее выступления велась на сайте думы. Турунцева отметила, что касаться это решение будет менее 1% недвижимого имущества города.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!