Основным фактором, который может обеспечить Украине победу, является вступление в НАТО. Завершения конфликта можно достичь посредством подписания лишь одного документа — о приглашении страны в альянс. Такое заявление сделал бывший украинский президент Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) во время сессии Парламентской ассамблеи Североатлантического альянса в Канаде.
«Что является главной составляющей нашей победы? Членство в НАТО. Мы можем выиграть этот конфликт без единого выстрела, только с одной подписью. И это — подпись под приглашением Украины в НАТО. Это сразу все изменит», — передает слова Порошенко пресс-служба партии «Европейская солидарность». Экс-президент Украины заявил, что такой подход мог бы предотвратить ядерную катастрофу.
Порошенко обратился к странам Запада с призывом выделить не меньше 0,25% их ВВП на поддержание Украины. Он также заявил, что территориальные уступки России исключены.
Ранее администрация президента США Джо Байдена решила не включать Украину в состав Североатлантического альянса, учитывая позицию России по вопросу мирных переговоров, сообщил доцент кафедры европейского права МГИМО Николай Топорнин в интервью «Ленте.ру». По его словам, одно из ключевых условий РФ для достижения мирного соглашения заключается в гарантиях отсутствия расширения НАТО за счет включения Украины, передает RT.
* Экс-президент Украины Петр Порошенко внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.
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