25 ноября 2024

В Екатеринбурге ввели туристический налог

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, прогулка, чемодан, отпуск, туристы
Туристы принесут в бюджет десятки миллионов рублей Фото:

В Екатеринбурге с 1 января начнет действовать туристический налог. В первый год он составит 1% от налоговой базы (порядка 100 рублей), затем будет увеличиваться и в 2029 году дойдет до 5%. Такое решение было принято депутатами гордумы (трансляция идет на сайте представительного органа).

«Проектом решения предлагается установить и ввести в действие с 1 января 2025 года на территории города Екатеринбург туристический налог, а также установить ставки по данному налогу. 2025 год — 1% от налоговой базы. Соответственно 2026 год — 2% от налоговой базы, 2027 год — 3%, 2028 год — 4% и начиная с 2029 года — 5% от налоговой базы. При этом установлена сумма минимального налога в размере 100 рублей за сутки проживания», — описала реформу глава департамента финансов мэрии Анна Турунцева.

Турналогом не будут облагаться подростки до 18 лет. Льгота коснется и многодетных семей. По оценке УФНС, за год нововведения принесут в бюджет города 84,2 млн рублей. Турналог будет закладываться в стоимость проживания в отелях.

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В Екатеринбурге с 1 января начнет действовать туристический налог. В первый год он составит 1% от налоговой базы (порядка 100 рублей), затем будет увеличиваться и в 2029 году дойдет до 5%. Такое решение было принято депутатами гордумы (трансляция идет на сайте представительного органа). «Проектом решения предлагается установить и ввести в действие с 1 января 2025 года на территории города Екатеринбург туристический налог, а также установить ставки по данному налогу. 2025 год — 1% от налоговой базы. Соответственно 2026 год — 2% от налоговой базы, 2027 год — 3%, 2028 год — 4% и начиная с 2029 года — 5% от налоговой базы. При этом установлена сумма минимального налога в размере 100 рублей за сутки проживания», — описала реформу глава департамента финансов мэрии Анна Турунцева. Турналогом не будут облагаться подростки до 18 лет. Льгота коснется и многодетных семей. По оценке УФНС, за год нововведения принесут в бюджет города 84,2 млн рублей. Турналог будет закладываться в стоимость проживания в отелях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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