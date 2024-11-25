В Екатеринбурге ввели туристический налог

26 ноября 2024 в 11:33 Размер текста - 17 +

Туристы принесут в бюджет десятки миллионов рублей Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Екатеринбурге с 1 января начнет действовать туристический налог. В первый год он составит 1% от налоговой базы (порядка 100 рублей), затем будет увеличиваться и в 2029 году дойдет до 5%. Такое решение было принято депутатами гордумы (трансляция идет на сайте представительного органа). «Проектом решения предлагается установить и ввести в действие с 1 января 2025 года на территории города Екатеринбург туристический налог, а также установить ставки по данному налогу. 2025 год — 1% от налоговой базы. Соответственно 2026 год — 2% от налоговой базы, 2027 год — 3%, 2028 год — 4% и начиная с 2029 года — 5% от налоговой базы. При этом установлена сумма минимального налога в размере 100 рублей за сутки проживания», — описала реформу глава департамента финансов мэрии Анна Турунцева. Турналогом не будут облагаться подростки до 18 лет. Льгота коснется и многодетных семей. По оценке УФНС, за год нововведения принесут в бюджет города 84,2 млн рублей. Турналог будет закладываться в стоимость проживания в отелях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге с 1 января начнет действовать туристический налог. В первый год он составит 1% от налоговой базы (порядка 100 рублей), затем будет увеличиваться и в 2029 году дойдет до 5%. Такое решение было принято депутатами гордумы (трансляция идет на сайте представительного органа). «Проектом решения предлагается установить и ввести в действие с 1 января 2025 года на территории города Екатеринбург туристический налог, а также установить ставки по данному налогу. 2025 год — 1% от налоговой базы. Соответственно 2026 год — 2% от налоговой базы, 2027 год — 3%, 2028 год — 4% и начиная с 2029 года — 5% от налоговой базы. При этом установлена сумма минимального налога в размере 100 рублей за сутки проживания», — описала реформу глава департамента финансов мэрии Анна Турунцева. Турналогом не будут облагаться подростки до 18 лет. Льгота коснется и многодетных семей. По оценке УФНС, за год нововведения принесут в бюджет города 84,2 млн рублей. Турналог будет закладываться в стоимость проживания в отелях.