Ситуации с ипотекой в России предрекли изменение

В 2025 году в России произойдут изменения в сфере ипотечного кредитования. Ожидается, что процентные ставки могут быть снижены, а также будут продолжать действовать государственные программы поддержки. Об этом рассказала финансовый советник Анна Веденеева.
«Во-первых, возможно снижение процентных ставок. Если Центробанк России решит снизить ключевую ставку для стимулирования экономики, это может привести к снижению ипотечных ставок. <...> Во-вторых, продолжат работать государственные программы», — передает РИАМО слова эксперта. По словам Веденеевой, ожидается внедрение новых мер поддержки и субсидий для отдельных категорий населения.
Также претерпеть изменения может состояние рынка недвижимости. При сохранении высокого спроса на жилье вероятен рост цен, что, в свою очередь, может привести к повышению ставок. Однако охлаждение рынка предоставит заемщикам шанс на получение более привлекательных условий кредитования.
Ранее председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что ЦБ может приступить к понижению ключевой процентной ставки в 2025 году, если темпы роста цен на продукцию и услуги продолжат замедляться. По ее словам, целью текущей политики Центрального банка является снижение уровня инфляции до 4,5—5% уже в следующем году и дальнейшая ее стабилизация на уровне около 4%, передает RT.
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