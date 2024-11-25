25 ноября 2024

Под Челябинском на темной трассе насмерть сбили мужчину

© Служба новостей «URA.RU»
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Знак аварийной остановки для Альбины Золотухиной. Челябинск., знак аварийной остановки, дтп
Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства произошедшего Фото:

В Аргаяшском районе Челябинской области водитель «Лады» сбил пешехода. Мужчина погиб. Об этом URA.RU рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону.

«На автодороге Аргаяш — Кулуево — Марксист — Альмеево 33-летний водитель „ВАЗ 21150“ совершил наезд на мужчину, который внезапно вышел с обочины. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Госавтоинспекции уточнили, что устанавливают личность погибшего. Известно, что он вышел на проезжую часть перед идущей на скорости машиной. У водителя не было возможности сманеврировать. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Как URA.RU писало ранее, 25 ноября на перекрестке в Челябинске BMW Х6 врезался в толпу пешеходов. Водитель был пьян. В результате аварии пострадали пятеро, в том числе женщина и ее ребенок в коляске.

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В Аргаяшском районе Челябинской области водитель «Лады» сбил пешехода. Мужчина погиб. Об этом URA.RU рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. «На автодороге Аргаяш — Кулуево — Марксист — Альмеево 33-летний водитель „ВАЗ 21150“ совершил наезд на мужчину, который внезапно вышел с обочины. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства. В Госавтоинспекции уточнили, что устанавливают личность погибшего. Известно, что он вышел на проезжую часть перед идущей на скорости машиной. У водителя не было возможности сманеврировать. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Как URA.RU писало ранее, 25 ноября на перекрестке в Челябинске BMW Х6 врезался в толпу пешеходов. Водитель был пьян. В результате аварии пострадали пятеро, в том числе женщина и ее ребенок в коляске.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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