Под Челябинском на темной трассе насмерть сбили мужчину

25 ноября 2024 в 23:25 Размер текста - 17 +

Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства произошедшего Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Аргаяшском районе Челябинской области водитель «Лады» сбил пешехода. Мужчина погиб. Об этом URA.RU рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. «На автодороге Аргаяш — Кулуево — Марксист — Альмеево 33-летний водитель „ВАЗ 21150“ совершил наезд на мужчину, который внезапно вышел с обочины. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства. В Госавтоинспекции уточнили, что устанавливают личность погибшего. Известно, что он вышел на проезжую часть перед идущей на скорости машиной. У водителя не было возможности сманеврировать. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Как URA.RU писало ранее, 25 ноября на перекрестке в Челябинске BMW Х6 врезался в толпу пешеходов. Водитель был пьян. В результате аварии пострадали пятеро, в том числе женщина и ее ребенок в коляске. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Аргаяшском районе Челябинской области водитель «Лады» сбил пешехода. Мужчина погиб. Об этом URA.RU рассказали в Управлении Госавтоинспекции ГУ МВД России по региону. «На автодороге Аргаяш — Кулуево — Марксист — Альмеево 33-летний водитель „ВАЗ 21150“ совершил наезд на мужчину, который внезапно вышел с обочины. В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе ведомства. В Госавтоинспекции уточнили, что устанавливают личность погибшего. Известно, что он вышел на проезжую часть перед идущей на скорости машиной. У водителя не было возможности сманеврировать. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Как URA.RU писало ранее, 25 ноября на перекрестке в Челябинске BMW Х6 врезался в толпу пешеходов. Водитель был пьян. В результате аварии пострадали пятеро, в том числе женщина и ее ребенок в коляске.