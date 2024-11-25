25 ноября 2024

СК завел дело после жесткого избиения шестиклассницы в свердловской школе

В Волчанске на школьницу, избившую девочку до сотрясения мозга, завели дело в СК
© Служба новостей «URA.RU»
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СК допросит школьниц и их родителей (архивное фото)
СК допросит школьниц и их родителей (архивное фото) Фото:

В Волчанске (Свердловская область) на одну из школьниц, которая избила шестиклассницу до сотрясения мозга, завели уголовное дело по статье о побоях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.

«По данному факту следственным отделом по городу Краснотурьинск СУ СК России по Свердловской области в отношении 17-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного первой частью статьи 116 УК РФ (Побои). В ходе расследования для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей, будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении.

Также следователи допросят школьниц, их родителей и сотрудников школы. В СК добавили, что выясняют причины и условия драки.

Об инциденте стало известно 25 ноября. 17-летняя и 13-летняя девочки избили шестиклассницу, закрывшись в школьном туалете. Одна из нападавших снимала избиение на телефон. Причиной стал конфликт между школьницами. Пострадавшая обратилась в больницу, где у нее диагностировали сотрясение мозга.

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В Волчанске (Свердловская область) на одну из школьниц, которая избила шестиклассницу до сотрясения мозга, завели уголовное дело по статье о побоях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета. «По данному факту следственным отделом по городу Краснотурьинск СУ СК России по Свердловской области в отношении 17-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного первой частью статьи 116 УК РФ (Побои). В ходе расследования для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей, будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении. Также следователи допросят школьниц, их родителей и сотрудников школы. В СК добавили, что выясняют причины и условия драки. Об инциденте стало известно 25 ноября. 17-летняя и 13-летняя девочки избили шестиклассницу, закрывшись в школьном туалете. Одна из нападавших снимала избиение на телефон. Причиной стал конфликт между школьницами. Пострадавшая обратилась в больницу, где у нее диагностировали сотрясение мозга.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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