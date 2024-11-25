СК завел дело после жесткого избиения шестиклассницы в свердловской школе

В Волчанске (Свердловская область) на одну из школьниц, которая избила шестиклассницу до сотрясения мозга, завели уголовное дело по статье о побоях. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного комитета.
«По данному факту следственным отделом по городу Краснотурьинск СУ СК России по Свердловской области в отношении 17-летней подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного первой частью статьи 116 УК РФ (Побои). В ходе расследования для определения степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшей, будет проведена судебно-медицинская экспертиза», — говорится в сообщении.
Также следователи допросят школьниц, их родителей и сотрудников школы. В СК добавили, что выясняют причины и условия драки.
Об инциденте стало известно 25 ноября. 17-летняя и 13-летняя девочки избили шестиклассницу, закрывшись в школьном туалете. Одна из нападавших снимала избиение на телефон. Причиной стал конфликт между школьницами. Пострадавшая обратилась в больницу, где у нее диагностировали сотрясение мозга.
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