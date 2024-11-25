25 ноября 2024

Медведев признался, что ВСУ уже перешли любые красные линии

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Медведев считает, что Путин сформировал свою позицию утверждением основ ядерного сдерживания
Медведев считает, что Путин сформировал свою позицию утверждением основ ядерного сдерживания Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ракетные удары по территории России с использованием западного оружия дальнего действия являются нарушением всех возможных красных линий. Об этом он сказал в интервью телеканалу Al Arabiya.

«Уже все, что происходит — это переход за любые красные линии», — подчеркнул Медведев. Так он прокомментировал возможность ракетных ударов ВСУ вглубь российской территории.

Ранее Медведев рассказал, что применение ядерного оружия будет крайним вариантом для России в сложившейся ситуации. Об этом он также рассказал в интервью арабским журналистам.

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Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ракетные удары по территории России с использованием западного оружия дальнего действия являются нарушением всех возможных красных линий. Об этом он сказал в интервью телеканалу Al Arabiya. «Уже все, что происходит — это переход за любые красные линии», — подчеркнул Медведев. Так он прокомментировал возможность ракетных ударов ВСУ вглубь российской территории. Ранее Медведев рассказал, что применение ядерного оружия будет крайним вариантом для России в сложившейся ситуации. Об этом он также рассказал в интервью арабским журналистам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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