Медведев признался, что ВСУ уже перешли любые красные линии

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что ракетные удары по территории России с использованием западного оружия дальнего действия являются нарушением всех возможных красных линий. Об этом он сказал в интервью телеканалу Al Arabiya.
«Уже все, что происходит — это переход за любые красные линии», — подчеркнул Медведев. Так он прокомментировал возможность ракетных ударов ВСУ вглубь российской территории.
Ранее Медведев рассказал, что применение ядерного оружия будет крайним вариантом для России в сложившейся ситуации. Об этом он также рассказал в интервью арабским журналистам.
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