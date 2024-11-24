24 ноября 2024

Зеленский: обломки ударившей по «Южмашу» ракеты «Орешник» начали изучать

© Служба новостей «URA.RU»
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Зеленский хочет получить дополнительные данные об оружии
Зеленский хочет получить дополнительные данные об оружии Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации с комментарием относительно применения Россией новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по украинскому заводу «Южмаш» в Днепропетровске. В своем вечернем обращении 24 ноября он заявил, что обломки ракеты исследуются.

«Сейчас продолжаются экспертизы, работа с партнерами для установления всех деталей и всех характеристик по этой ракете», — подчеркнул Зеленский. Он отметил, что обломки подвергаются тщательному изучению.

Западным журналистам также показали обломки «Орешника». Об этом ранее сообщило агентство Reuters, корреспонденту которого удалось побывать на месте прилета. Как URA.RU сообщало ранее, российские военные испытали «Орешник» 21 ноября. Удар нанесли по оборонно-промышленному комплексу «Южмаш» в Днепропетровске. Это стало ответом на эскалацию со стороны Запада.

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Президент Украины Владимир Зеленский обратился к нации с комментарием относительно применения Россией новой баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по украинскому заводу «Южмаш» в Днепропетровске. В своем вечернем обращении 24 ноября он заявил, что обломки ракеты исследуются. «Сейчас продолжаются экспертизы, работа с партнерами для установления всех деталей и всех характеристик по этой ракете», — подчеркнул Зеленский. Он отметил, что обломки подвергаются тщательному изучению. Западным журналистам также показали обломки «Орешника». Об этом ранее сообщило агентство Reuters, корреспонденту которого удалось побывать на месте прилета. Как URA.RU сообщало ранее, российские военные испытали «Орешник» 21 ноября. Удар нанесли по оборонно-промышленному комплексу «Южмаш» в Днепропетровске. Это стало ответом на эскалацию со стороны Запада.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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