Reuters: Украина пустила западных журналистов к обломкам «Орешника»

25 ноября 2024 в 00:30 Размер текста - 17 +

Обломки «Орешника» показали журналистам через три дня после пуска ракеты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Западным журналистам показали обломки российской ракеты средней дальности «Орешник», которую ВС РФ впервые запустили 21 ноября. Сейчас остатки снаряда изучают украинские следователи. «Украинские следователи изучают обломки новой российской баллистической ракеты. Журналистов попросили не раскрывать точное местоположение объекта из соображений безопасности», — говорится в сообщении Reuters, представители которого были в числе небольшой группы корреспондентов, получивших доступ к обломкам ракеты в воскресенье, 25 ноября. В агентстве уточнили, что обгоревшие обломки хранятся в специальном ангаре, предназначенном для проведения экспертизы. Изучив части ракеты, украинские эксперты намерены узнать подробности о цепочках поставок российской армии и производстве «Орешника», а также для дальнейшего противодействия. Как URA.RU сообщало ранее, российские военные применили новейшую систему оружия «Орешник» 21 ноября. Удар нанесли по оборонно-промышленному комплексу «Южмаш» в Днепропетровске. Это было ответом на эскалацию со стороны Запада. При этом советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в телеэфире заявил, что ракеты «Орешник» не существует, пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Западным журналистам показали обломки российской ракеты средней дальности «Орешник», которую ВС РФ впервые запустили 21 ноября. Сейчас остатки снаряда изучают украинские следователи. «Украинские следователи изучают обломки новой российской баллистической ракеты. Журналистов попросили не раскрывать точное местоположение объекта из соображений безопасности», — говорится в сообщении Reuters, представители которого были в числе небольшой группы корреспондентов, получивших доступ к обломкам ракеты в воскресенье, 25 ноября. В агентстве уточнили, что обгоревшие обломки хранятся в специальном ангаре, предназначенном для проведения экспертизы. Изучив части ракеты, украинские эксперты намерены узнать подробности о цепочках поставок российской армии и производстве «Орешника», а также для дальнейшего противодействия. Как URA.RU сообщало ранее, российские военные применили новейшую систему оружия «Орешник» 21 ноября. Удар нанесли по оборонно-промышленному комплексу «Южмаш» в Днепропетровске. Это было ответом на эскалацию со стороны Запада. При этом советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в телеэфире заявил, что ракеты «Орешник» не существует, пишет RT.