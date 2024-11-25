25 ноября 2024

«Рыбалка получилась зашибись»: мэр из ХМАО эмоционально похвастался богатым уловом. Видео

Мэр из ХМАО показал большой улов с зимней рыбалки
© Служба новостей «URA.RU»
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Маненко подумал, что вместо увесистой щуки тащит крокодила
Маненко подумал, что вместо увесистой щуки тащит крокодила Фото:

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков опубликовал видео зимней рыбалки. В нем он похвастался богатым уловом, на который потратил целые сутки.

«Добрый день, дорогие друзья! Вот итоги суточной рыбалки. Вообще-то рыбалка получилась зашибись! Дорогие мои друзья, будьте здоровы, берегите себя!» — говорит Маненков в видео, опубликованном на его официальной странице VK.

Кадры получились очень позитивными и эмоциональными. Мэр вытаскивал рыбу, приговаривая, что «с Петровичем никто не спорит», и думал, что вместо большой щуки достанет крокодила.

Также Маненков недавно решил принять участие в марафоне «Служение», так как уже более 35 лет он руководит территорией и служит на благо района, Югры и России. Он отметил, что в своей ежедневной работе примером для него является президент страны Владимир Путин.

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Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков опубликовал видео зимней рыбалки. В нем он похвастался богатым уловом, на который потратил целые сутки. «Добрый день, дорогие друзья! Вот итоги суточной рыбалки. Вообще-то рыбалка получилась зашибись! Дорогие мои друзья, будьте здоровы, берегите себя!» — говорит Маненков в видео, опубликованном на его официальной странице VK. Кадры получились очень позитивными и эмоциональными. Мэр вытаскивал рыбу, приговаривая, что «с Петровичем никто не спорит», и думал, что вместо большой щуки достанет крокодила. Также Маненков недавно решил принять участие в марафоне «Служение», так как уже более 35 лет он руководит территорией и служит на благо района, Югры и России. Он отметил, что в своей ежедневной работе примером для него является президент страны Владимир Путин.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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