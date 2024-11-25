Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков опубликовал видео зимней рыбалки. В нем он похвастался богатым уловом, на который потратил целые сутки.
«Добрый день, дорогие друзья! Вот итоги суточной рыбалки. Вообще-то рыбалка получилась зашибись! Дорогие мои друзья, будьте здоровы, берегите себя!» — говорит Маненков в видео, опубликованном на его официальной странице VK.
Кадры получились очень позитивными и эмоциональными. Мэр вытаскивал рыбу, приговаривая, что «с Петровичем никто не спорит», и думал, что вместо большой щуки достанет крокодила.
Также Маненков недавно решил принять участие в марафоне «Служение», так как уже более 35 лет он руководит территорией и служит на благо района, Югры и России. Он отметил, что в своей ежедневной работе примером для него является президент страны Владимир Путин.
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