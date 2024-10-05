Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков решил принять участие в марафоне «Служение», так как уже более 35 лет он руководит территорией и служит на благо района, Югры и России.
«Решил принять участие в марафоне „Служение“, который стартовал по инициативе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. В этом году я отметил особую дату — 35 лет, как я работаю главой Белоярского района, как служу малой родине и людям, проживающем в ней, служу России», — поделился Маненков в своем telegram-канале.
Он также отметил, что в своей ежедневной работе примером для него является президент страны Владимир Путин. Он поблагодарил главу государства за решение о включении Белоярского района в Арктическую зону, а также выразил уверенность, что район станет еще более комфортным для жизни белоярцев.
Губернатор ХМАО Руслан Кухарук ранее высоко оценил благоустройство в Белоярском районе. Его впечатлила комфортная городская среда и гранитные бордюры, которые глава региона не ожидал увидеть в административном центре, где проживает всего 20 тысяч человек.
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