05 октября 2024
04 октября 2024

Самый жизнерадостный мэр из ХМАО принял участие во всероссийском марафоне. Видео

Глава Белоярского района ХМАО Маненков принял участие в марафоне «Служение»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Маненков более 35 лет служит на благо Белоярского района
Маненков более 35 лет служит на благо Белоярского района Фото:

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков решил принять участие в марафоне «Служение», так как уже более 35 лет он руководит территорией и служит на благо района, Югры и России.

«Решил принять участие в марафоне „Служение“, который стартовал по инициативе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. В этом году я отметил особую дату — 35 лет, как я работаю главой Белоярского района, как служу малой родине и людям, проживающем в ней, служу России», — поделился Маненков в своем telegram-канале.

Он также отметил, что в своей ежедневной работе примером для него является президент страны Владимир Путин. Он поблагодарил главу государства за решение о включении Белоярского района в Арктическую зону, а также выразил уверенность, что район станет еще более комфортным для жизни белоярцев.

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук ранее высоко оценил благоустройство в Белоярском районе. Его впечатлила комфортная городская среда и гранитные бордюры, которые глава региона не ожидал увидеть в административном центре, где проживает всего 20 тысяч человек.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков решил принять участие в марафоне «Служение», так как уже более 35 лет он руководит территорией и служит на благо района, Югры и России. «Решил принять участие в марафоне „Служение“, который стартовал по инициативе Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления. В этом году я отметил особую дату — 35 лет, как я работаю главой Белоярского района, как служу малой родине и людям, проживающем в ней, служу России», — поделился Маненков в своем telegram-канале. Он также отметил, что в своей ежедневной работе примером для него является президент страны Владимир Путин. Он поблагодарил главу государства за решение о включении Белоярского района в Арктическую зону, а также выразил уверенность, что район станет еще более комфортным для жизни белоярцев. Губернатор ХМАО Руслан Кухарук ранее высоко оценил благоустройство в Белоярском районе. Его впечатлила комфортная городская среда и гранитные бордюры, которые глава региона не ожидал увидеть в административном центре, где проживает всего 20 тысяч человек.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...