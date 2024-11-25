Самые дорогие китайские автомобили, от которых избавляются курганцы. Фото

Курганцы избавляются от китайских автомобилей

26 ноября 2024 в 06:14 Размер текста - 17 +

Стоимость автомобилей начинается от трех миллионов рублей Фото: Анастасия Соргина © URA.RU В Кургане и Курганской области можно заметить все больше объявлений о продаже китайских автомобилей. Некоторые из владельцев предлагают обмен, а стоимость авто начинается от трех миллионов рублей. От каких китайских автомобилей избавляются курганцы и сколько они стоят — в подборке URA.RU. LiXiang L7 Автомобиль продают за 7 150 000 рублей Объявление на сайте Avito Судя по объявлению, этот автомобиль продается не собственником, а дилером за 7 150 000 рублей. Его пробег составляет всего 50 километров. В описании указано, что у автомобиля есть автопилот, подогрев, камеры на 360 градусов и массаж всех сидений. Тип двигателя: гибрид. В комплекте идет зарядная станция на семь киловатт. Электромобиль Zeekr 001 AT Автомобиль продают в Кургане Объявление на сайте Avito Данное авто, как и предыдущее, продают дилеры за 6 500 000 рублей. В объявлении указано, что автомобиль разгоняется до 100 километров в час за 3,8 секунды, а опционально на него устанавливаются две батареи — на 86 и 100 киловатт в час. Тип двигателя: электро. У базовой модификации мощность двигателя составляет 272 л. с. EXEED VX Пробег автомобиля составляет 27 тысяч километров Объявление на сайте Drom Автомобиль 2023 года выпуска продает собственник. Его стоимость составляет 4 700 000 рублей, а пробег — 27 тысяч километров. Мощность двигателя: 249 л. с. В объявлении указано, что автомобиль не числится в розыске и стоит на учете в ГИБДД. Руль у авто находится с левой стороны. CHERY Tiggo 7 Pro Пробег автомобиля составляет 37 250 километров Объявление на сайте Auto.ru Автомобиль 2022 года выпуска продают за 3 100 000 рублей. Пробег составляет 37 250 километров, мощность двигателя: 147 л. с. Руль расположен с левой стороны. Владелец указал, что в автомобиле есть антиблокировочная, антипробуксовочная системы, датчик давления в шинах, системы курсовой устойчивости, контроля слепых зон, помощи при экстренном торможении и предотвращения столкновения и другие. Обивка салона и руль — кожаные. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Кургане и Курганской области можно заметить все больше объявлений о продаже китайских автомобилей. Некоторые из владельцев предлагают обмен, а стоимость авто начинается от трех миллионов рублей. От каких китайских автомобилей избавляются курганцы и сколько они стоят — в подборке URA.RU. Судя по объявлению, этот автомобиль продается не собственником, а дилером за 7 150 000 рублей. Его пробег составляет всего 50 километров. В описании указано, что у автомобиля есть автопилот, подогрев, камеры на 360 градусов и массаж всех сидений. Тип двигателя: гибрид. В комплекте идет зарядная станция на семь киловатт. Данное авто, как и предыдущее, продают дилеры за 6 500 000 рублей. В объявлении указано, что автомобиль разгоняется до 100 километров в час за 3,8 секунды, а опционально на него устанавливаются две батареи — на 86 и 100 киловатт в час. Тип двигателя: электро. У базовой модификации мощность двигателя составляет 272 л. с. Автомобиль 2023 года выпуска продает собственник. Его стоимость составляет 4 700 000 рублей, а пробег — 27 тысяч километров. Мощность двигателя: 249 л. с. В объявлении указано, что автомобиль не числится в розыске и стоит на учете в ГИБДД. Руль у авто находится с левой стороны. Автомобиль 2022 года выпуска продают за 3 100 000 рублей. Пробег составляет 37 250 километров, мощность двигателя: 147 л. с. Руль расположен с левой стороны. Владелец указал, что в автомобиле есть антиблокировочная, антипробуксовочная системы, датчик давления в шинах, системы курсовой устойчивости, контроля слепых зон, помощи при экстренном торможении и предотвращения столкновения и другие. Обивка салона и руль — кожаные.