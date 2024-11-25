25 ноября 2024

Самые дорогие китайские автомобили, от которых избавляются курганцы. Фото

Курганцы избавляются от китайских автомобилей
© Служба новостей «URA.RU»
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Спецпроект "Ситидрайв".Екатеринбург, автомобиль, фара
Стоимость автомобилей начинается от трех миллионов рублей Фото:

В Кургане и Курганской области можно заметить все больше объявлений о продаже китайских автомобилей. Некоторые из владельцев предлагают обмен, а стоимость авто начинается от трех миллионов рублей. От каких китайских автомобилей избавляются курганцы и сколько они стоят — в подборке URA.RU.

LiXiang L7

Автомобиль продают за 7 150 000 рублей
Автомобиль продают за 7 150 000 рублей

Судя по объявлению, этот автомобиль продается не собственником, а дилером за 7 150 000 рублей. Его пробег составляет всего 50 километров. В описании указано, что у автомобиля есть автопилот, подогрев, камеры на 360 градусов и массаж всех сидений. Тип двигателя: гибрид. В комплекте идет зарядная станция на семь киловатт.

Электромобиль Zeekr 001 AT

Автомобиль продают в Кургане
Автомобиль продают в Кургане

Данное авто, как и предыдущее, продают дилеры за 6 500 000 рублей. В объявлении указано, что автомобиль разгоняется до 100 километров в час за 3,8 секунды, а опционально на него устанавливаются две батареи — на 86 и 100 киловатт в час. Тип двигателя: электро. У базовой модификации мощность двигателя составляет 272 л. с.

EXEED VX

Пробег автомобиля составляет 27 тысяч километров
Пробег автомобиля составляет 27 тысяч километров

Автомобиль 2023 года выпуска продает собственник. Его стоимость составляет 4 700 000 рублей, а пробег — 27 тысяч километров. Мощность двигателя: 249 л. с. В объявлении указано, что автомобиль не числится в розыске и стоит на учете в ГИБДД. Руль у авто находится с левой стороны.

CHERY Tiggo 7 Pro

Пробег автомобиля составляет 37 250 километров
Пробег автомобиля составляет 37 250 километров

Автомобиль 2022 года выпуска продают за 3 100 000 рублей. Пробег составляет 37 250 километров, мощность двигателя: 147 л. с. Руль расположен с левой стороны. Владелец указал, что в автомобиле есть антиблокировочная, антипробуксовочная системы, датчик давления в шинах, системы курсовой устойчивости, контроля слепых зон, помощи при экстренном торможении и предотвращения столкновения и другие. Обивка салона и руль — кожаные.

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В Кургане и Курганской области можно заметить все больше объявлений о продаже китайских автомобилей. Некоторые из владельцев предлагают обмен, а стоимость авто начинается от трех миллионов рублей. От каких китайских автомобилей избавляются курганцы и сколько они стоят — в подборке URA.RU. Судя по объявлению, этот автомобиль продается не собственником, а дилером за 7 150 000 рублей. Его пробег составляет всего 50 километров. В описании указано, что у автомобиля есть автопилот, подогрев, камеры на 360 градусов и массаж всех сидений. Тип двигателя: гибрид. В комплекте идет зарядная станция на семь киловатт. Данное авто, как и предыдущее, продают дилеры за 6 500 000 рублей. В объявлении указано, что автомобиль разгоняется до 100 километров в час за 3,8 секунды, а опционально на него устанавливаются две батареи — на 86 и 100 киловатт в час. Тип двигателя: электро. У базовой модификации мощность двигателя составляет 272 л. с. Автомобиль 2023 года выпуска продает собственник. Его стоимость составляет 4 700 000 рублей, а пробег — 27 тысяч километров. Мощность двигателя: 249 л. с. В объявлении указано, что автомобиль не числится в розыске и стоит на учете в ГИБДД. Руль у авто находится с левой стороны. Автомобиль 2022 года выпуска продают за 3 100 000 рублей. Пробег составляет 37 250 километров, мощность двигателя: 147 л. с. Руль расположен с левой стороны. Владелец указал, что в автомобиле есть антиблокировочная, антипробуксовочная системы, датчик давления в шинах, системы курсовой устойчивости, контроля слепых зон, помощи при экстренном торможении и предотвращения столкновения и другие. Обивка салона и руль — кожаные.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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