На водоемах Прикамья сложились идеальные условия для появления «ледяных цветов»

Установившиеся погодные условия в Прикамье будут способствовать появлению редкого для региона природного явления на водоемах — «ледяных цветов». Об этом сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ.
«В ближайшие дни под влиянием антициклона в южной и центральной части Пермского края ожидается малооблачная безветренная погода с сильным ночным выхолаживанием до -15 градусов. Складываются идеальные условия для формирования в заливах камских водохранилищ прозрачного льда и изморози в виде „ледяных цветов“», — пояснили специалисты центра.
По прогнозу метеорологов, последние дни ноября будут сухими и холодными, а начало декабря — снежным и морозным. Ранее пермякам рассказали и показали, как Кама покрывается льдом. URA.RU уже писало, что «ледяные цветы» были замечены на реке Чусовой в октябре.
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