25 ноября 2024

На водоемах Прикамья сложились идеальные условия для появления «ледяных цветов»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пока большая часть акватории Камского водохранилища свободна ото льда
Пока большая часть акватории Камского водохранилища свободна ото льда Фото:

Установившиеся погодные условия в Прикамье будут способствовать появлению редкого для региона природного явления на водоемах — «ледяных цветов». Об этом сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ.

«В ближайшие дни под влиянием антициклона в южной и центральной части Пермского края ожидается малооблачная безветренная погода с сильным ночным выхолаживанием до -15 градусов. Складываются идеальные условия для формирования в заливах камских водохранилищ прозрачного льда и изморози в виде „ледяных цветов“», — пояснили специалисты центра.

По прогнозу метеорологов, последние дни ноября будут сухими и холодными, а начало декабря — снежным и морозным. Ранее пермякам рассказали и показали, как Кама покрывается льдом. URA.RU уже писало, что «ледяные цветы» были замечены на реке Чусовой в октябре.

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Установившиеся погодные условия в Прикамье будут способствовать появлению редкого для региона природного явления на водоемах — «ледяных цветов». Об этом сообщили специалисты ГИС-центра ПГНИУ. «В ближайшие дни под влиянием антициклона в южной и центральной части Пермского края ожидается малооблачная безветренная погода с сильным ночным выхолаживанием до -15 градусов. Складываются идеальные условия для формирования в заливах камских водохранилищ прозрачного льда и изморози в виде „ледяных цветов“», — пояснили специалисты центра. По прогнозу метеорологов, последние дни ноября будут сухими и холодными, а начало декабря — снежным и морозным. Ранее пермякам рассказали и показали, как Кама покрывается льдом. URA.RU уже писало, что «ледяные цветы» были замечены на реке Чусовой в октябре.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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