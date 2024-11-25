25 ноября 2024

В Карабаше восстановлена подача воды после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище. Видео

В Карабаше возобновили подачу питьевой воды после прорыва дамбы
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Водохранилище возобновило работу после порыва дамбы (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Под Карабашем прорвало дамбу

На Киалимском водохранилище в Челябинской области возобновили подачу питьевой воды в Карабаш после прорыва дамбы летом. Об этом заявил глава Карабаша Станислав Афанасенко.

«Работа водонасосной станции Киалим возобновлена! Сегодня после получения результата анализа воды мы готовы запускать водоснабжение», — написал Афанасенко на официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

Киалимское водохранилище является питьевым источником Карабаша. После прорыва дамбы в июле 2024 года жители вынуждены были испытывать неудобства из-за перебоев подачи воды. «На сегодняшний день нам удалось создать условия стабильного водоснабжения. С целью повышения надежности системы водоснабжения проложили дополнительную ветку водовода от озера Серебры», — добавил Афанасенко. Вопрос водоснабжения решен благодаря личной поддержки губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

Дамбу Киалимского водохранилища около Карабаша прорвало в июле этого года после продолжительных ливней. В зоне подтопления оказались дома 200 человек. Все новости по теме собраны в сюжете на URA.RU.

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На Киалимском водохранилище в Челябинской области возобновили подачу питьевой воды в Карабаш после прорыва дамбы летом. Об этом заявил глава Карабаша Станислав Афанасенко. «Работа водонасосной станции Киалим возобновлена! Сегодня после получения результата анализа воды мы готовы запускать водоснабжение», — написал Афанасенко на официальной странице в соцсети «ВКонтакте». Киалимское водохранилище является питьевым источником Карабаша. После прорыва дамбы в июле 2024 года жители вынуждены были испытывать неудобства из-за перебоев подачи воды. «На сегодняшний день нам удалось создать условия стабильного водоснабжения. С целью повышения надежности системы водоснабжения проложили дополнительную ветку водовода от озера Серебры», — добавил Афанасенко. Вопрос водоснабжения решен благодаря личной поддержки губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Дамбу Киалимского водохранилища около Карабаша прорвало в июле этого года после продолжительных ливней. В зоне подтопления оказались дома 200 человек. Все новости по теме собраны в сюжете на URA.RU.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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