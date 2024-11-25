25 ноября 2024

В Копейске из-за сбоя программы перестали работать светофоры

© Служба новостей «URA.RU»
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Светофоры вышли из строя
Светофоры вышли из строя Фото:

В Копейске (город-спутник Челябинска) из-за сбоя в программном обеспечении утром 26 ноября перестали работать светофоры. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

«В связи со сбоем в программном обеспечении в системе управления светофорными объектами, часть светофоров на территории городского округа находятся в режиме желтого мигающего сигнала. Для обеспечения безопасности дорожного движения, убедительная просьба во время движения соблюдать знаки приоритета», — сообщили в мэрии.

В пресс-службе добавили, что принимаются меры для восстановления работоспособности светофоров. В мэрии уточнили, что светофоры заработают в ближайшее время.

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В Копейске (город-спутник Челябинска) из-за сбоя в программном обеспечении утром 26 ноября перестали работать светофоры. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. «В связи со сбоем в программном обеспечении в системе управления светофорными объектами, часть светофоров на территории городского округа находятся в режиме желтого мигающего сигнала. Для обеспечения безопасности дорожного движения, убедительная просьба во время движения соблюдать знаки приоритета», — сообщили в мэрии. В пресс-службе добавили, что принимаются меры для восстановления работоспособности светофоров. В мэрии уточнили, что светофоры заработают в ближайшее время.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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