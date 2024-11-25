Аналитики определили вакансии в ХМАО с самой жесткой конкуренцией

Самая жесткая конкуренция по Югре наблюдается среди работников автомобильного бизнеса, а также в сфере туризма и гостиннично-ресторанной отрасли. За год число резюме, по данным сервиса HeadHunter, здесь увеличилось более чем на 50%.
«В профессиональной отрасли автомобильного бизнеса, по сравнению с прошлым годом, число резюме выросло на 56%», — следует из данных исследования. Аналогично увеличилось число югорчан, которые ищут работу в сферах туризма и гостинично-ресторанной отрасли. А в отрасли транспорта и логистики стало на 52% больше соискателей.
Высокая конкуренция за рабочие места наблюдается в сферах безопасности и среди рабочего персонала, где показатели превысили 40%. Тем временем, менее активно искать работу стали в розничной торговле, где число резюме уменьшилось на 8%. А фитнес-индустрией и салонами красоты югорчане стали интересоваться реже на 4%.
Ранее URA.RU рассказывало, сколько югорские компании готовы платить сотрудникам без опыта. Тогда в топ высокооплачиваемых профессий попали токари, фрезеровщики и шлифовщики.
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