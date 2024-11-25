25 ноября 2024

Челябинцев ждет теплый снежный декабрь. Скрин

В Челябинской области в декабре ожидается относительно теплая погода и снегопады
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Снегопад. Челябинск, снег, буран, метель, погода, непогода, ограда, городской пейзаж, снегопад, климат, забор
Половину месяца будут идти снегопады Фото:

В декабре в Челябинской области ожидается относительно теплая и снежная погода. Почти половину месяца будут идти снегопады. Об этом в долгосрочном прогнозе сообщили синоптики сайта «Гисметео».

«В начале декабря температуры воздуха в дневное время могут достигать 1-2 градусов тепла, ночью около 3-5 градусов мороза. В середине месяца днем около 7-9 градусов мороза, ночью 9-12 градусов мороза и снегопады», — говорится в прогнозе погоды.

В последней декаде декабря ожидается небольшое похолодание. Температура воздуха днем около 10-12 мороза, по ночам около 13 градусов ниже нуля. О погоде на последние дни уходящего года пока не сообщается.

Ранее синоптики предупреждали о сильном похолодании в ночь на 26 ноября. Региональная ГАИ объявила штормовое предупреждение из-за морозов. Тем пременем метеорологи вновь сообщают о грядущем снегопаде, который ожидается уже к концу недели.

В декабре ожидается снегопады и слабое похолодание
В декабре ожидается снегопады и слабое похолодание

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В декабре в Челябинской области ожидается относительно теплая и снежная погода. Почти половину месяца будут идти снегопады. Об этом в долгосрочном прогнозе сообщили синоптики сайта «Гисметео». «В начале декабря температуры воздуха в дневное время могут достигать 1-2 градусов тепла, ночью около 3-5 градусов мороза. В середине месяца днем около 7-9 градусов мороза, ночью 9-12 градусов мороза и снегопады», — говорится в прогнозе погоды. В последней декаде декабря ожидается небольшое похолодание. Температура воздуха днем около 10-12 мороза, по ночам около 13 градусов ниже нуля. О погоде на последние дни уходящего года пока не сообщается. Ранее синоптики предупреждали о сильном похолодании в ночь на 26 ноября. Региональная ГАИ объявила штормовое предупреждение из-за морозов. Тем пременем метеорологи вновь сообщают о грядущем снегопаде, который ожидается уже к концу недели.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...