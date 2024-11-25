В декабре в Челябинской области ожидается относительно теплая и снежная погода. Почти половину месяца будут идти снегопады. Об этом в долгосрочном прогнозе сообщили синоптики сайта «Гисметео».
«В начале декабря температуры воздуха в дневное время могут достигать 1-2 градусов тепла, ночью около 3-5 градусов мороза. В середине месяца днем около 7-9 градусов мороза, ночью 9-12 градусов мороза и снегопады», — говорится в прогнозе погоды.
В последней декаде декабря ожидается небольшое похолодание. Температура воздуха днем около 10-12 мороза, по ночам около 13 градусов ниже нуля. О погоде на последние дни уходящего года пока не сообщается.
Ранее синоптики предупреждали о сильном похолодании в ночь на 26 ноября. Региональная ГАИ объявила штормовое предупреждение из-за морозов. Тем пременем метеорологи вновь сообщают о грядущем снегопаде, который ожидается уже к концу недели.
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