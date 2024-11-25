25 ноября 2024

В ХМАО спасатели почти неделю ищут охотника, пропавшего в лесу

Спасатели ХМАО шесть дней ищут мужчину, который пропал по пути в охотничью избу
© Служба новостей «URA.RU»
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Спасатели неделю ищут охотника, который ушел в лес в Нефтеюганском районе
Спасатели неделю ищут охотника, который ушел в лес в Нефтеюганском районе Фото:

В Нефтеюганском районе ХМАО спасатели шесть дней ищут охотника, пропавшего в лесу. По информации экстренных служб, 20 ноября он направился в лесную сторожку, с тех пор связи с ним не было.

«Спасатели выезжали на реку Варьеган в семи километрах от пгт. Пойковский. Поступило сообщение, что необходимо оказать помощь в поиске мужчины 1965 года рождения, который 20 ноября ушел в избу за лыжной базой в лесной массив, и до настоящего времени связи с ним нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Центроспас-Югория».

Спасатели прочесали лесной массив. Они нашли постройку, но следов пребывания мужчины в ней не было.

Ранее URA.RU писало, что спасатели Сургута ищут вахтовика из Омска Сергея Рейхарта, который пропал две недели назад. Мужчина исчез в районе железнодорожного вокзала

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В Нефтеюганском районе ХМАО спасатели шесть дней ищут охотника, пропавшего в лесу. По информации экстренных служб, 20 ноября он направился в лесную сторожку, с тех пор связи с ним не было. «Спасатели выезжали на реку Варьеган в семи километрах от пгт. Пойковский. Поступило сообщение, что необходимо оказать помощь в поиске мужчины 1965 года рождения, который 20 ноября ушел в избу за лыжной базой в лесной массив, и до настоящего времени связи с ним нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Центроспас-Югория». Спасатели прочесали лесной массив. Они нашли постройку, но следов пребывания мужчины в ней не было. Ранее URA.RU писало, что спасатели Сургута ищут вахтовика из Омска Сергея Рейхарта, который пропал две недели назад. Мужчина исчез в районе железнодорожного вокзала
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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