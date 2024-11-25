В ХМАО спасатели почти неделю ищут охотника, пропавшего в лесу

В Нефтеюганском районе ХМАО спасатели шесть дней ищут охотника, пропавшего в лесу. По информации экстренных служб, 20 ноября он направился в лесную сторожку, с тех пор связи с ним не было.
«Спасатели выезжали на реку Варьеган в семи километрах от пгт. Пойковский. Поступило сообщение, что необходимо оказать помощь в поиске мужчины 1965 года рождения, который 20 ноября ушел в избу за лыжной базой в лесной массив, и до настоящего времени связи с ним нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе «Центроспас-Югория».
Спасатели прочесали лесной массив. Они нашли постройку, но следов пребывания мужчины в ней не было.
Ранее URA.RU писало, что спасатели Сургута ищут вахтовика из Омска Сергея Рейхарта, который пропал две недели назад. Мужчина исчез в районе железнодорожного вокзала
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