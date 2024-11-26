Десятки дронов сбили над Ростовской областью: карта СВО на 26 ноября

Российские силы ПВО сбили 24 дрона в Ростовской области
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Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область
Украинские беспилотники атаковали Ростовскую область Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские войска достигают тактических успехов на фронтах СВО, включая продвижение в Запорожье и бои на донецком направлении. В Ростовской области российские силы ПВО уничтожили 24 дрона. Ход военных действий и карта спецоперации на Украине на 26 ноября — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
Фото:

Запорожское направление

На ореховском участке ВС РФ добились тактических успехов, продвинувшись в сторону Малой Токмачки. Бои продолжаются в районе Белогорья, однако о продвижении российских войск в этом направлении на данный момент информации нет.

Донецкое направление

В ходе штурмовых действий российские войска смогли занять восточную окраину Великой Новоселки. Южнее Курахово российские силы продолжают продвигаться, укрепляя образовавшийся «карман». Поступают сообщения об установлении контроля над Ильинкой и Елизаветовкой. В самом Курахово бои переместились в центральную часть города. Одновременно расширяется зона контроля южнее города с опорой на позиции российских войск в населенном пункте Дальнее.

Курское направление

Группировка войск «Север» достигла успехов в районе Новоивановки и окружающих ее лесных полос. ВСУ пытаются контратаковать.

Торецкое направление

В Торецке (Дзержинске) ВС РФ активно штурмуют центральные районы города. В данный момент там происходят интенсивные боевые столкновения.

Покровское направление

Российские войска продолжают успешные действия в Желтом, Юрьевке и Заре, расположенных южнее Вознесенки. ВС РФ настойчиво прорываются через оборону ВСУ, создавая выступы и укрепляя свои позиции. При этом сохраняется тактика разрезания оборонительных линий на отдельные сектора, лишенные снабжения.

Обстрелы ВСУ

Ночью в Ростовской области были уничтожены 24 беспилотника с использованием средств радиоэлектронной борьбы. Среди затронутых районов оказались Новошахтинск, Таганрог, Каменск и Зерноград. Также за этот период не менее четырех дронов было сбито над Брянской областью, еще один — в пригороде Воронежа.

В течение дня были зафиксированы случаи уничтожения ракет и управляемых авиационных бомб, которые запускались ВСУ над Курской областью. В Белгородской области украинские войска продолжали осуществлять атаки с использованием дронов и артиллерии в Лозовом, Новой Таволжанке, Грузском и Муроме. В результате сброса взрывного устройства с беспилотника в Шебекино погиб один мирный житель.

Удары по военным целям на Украине

ВС РФ осуществляли удары с использованием беспилотников. Были зафиксированы взрывы в Киеве и его окрестностях, а также в Староконстантинове, Житомире, Ровно, Черкассах и Тернополе.

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Российские войска достигают тактических успехов на фронтах СВО, включая продвижение в Запорожье и бои на донецком направлении. В Ростовской области российские силы ПВО уничтожили 24 дрона. Ход военных действий и карта спецоперации на Украине на 26 ноября — в материале URA.RU. Запорожское направление На ореховском участке ВС РФ добились тактических успехов, продвинувшись в сторону Малой Токмачки. Бои продолжаются в районе Белогорья, однако о продвижении российских войск в этом направлении на данный момент информации нет. Донецкое направление В ходе штурмовых действий российские войска смогли занять восточную окраину Великой Новоселки. Южнее Курахово российские силы продолжают продвигаться, укрепляя образовавшийся «карман». Поступают сообщения об установлении контроля над Ильинкой и Елизаветовкой. В самом Курахово бои переместились в центральную часть города. Одновременно расширяется зона контроля южнее города с опорой на позиции российских войск в населенном пункте Дальнее. Курское направление Группировка войск «Север» достигла успехов в районе Новоивановки и окружающих ее лесных полос. ВСУ пытаются контратаковать. Торецкое направление В Торецке (Дзержинске) ВС РФ активно штурмуют центральные районы города. В данный момент там происходят интенсивные боевые столкновения. Покровское направление Российские войска продолжают успешные действия в Желтом, Юрьевке и Заре, расположенных южнее Вознесенки. ВС РФ настойчиво прорываются через оборону ВСУ, создавая выступы и укрепляя свои позиции. При этом сохраняется тактика разрезания оборонительных линий на отдельные сектора, лишенные снабжения. Обстрелы ВСУ Ночью в Ростовской области были уничтожены 24 беспилотника с использованием средств радиоэлектронной борьбы. Среди затронутых районов оказались Новошахтинск, Таганрог, Каменск и Зерноград. Также за этот период не менее четырех дронов было сбито над Брянской областью, еще один — в пригороде Воронежа. В течение дня были зафиксированы случаи уничтожения ракет и управляемых авиационных бомб, которые запускались ВСУ над Курской областью. В Белгородской области украинские войска продолжали осуществлять атаки с использованием дронов и артиллерии в Лозовом, Новой Таволжанке, Грузском и Муроме. В результате сброса взрывного устройства с беспилотника в Шебекино погиб один мирный житель. Удары по военным целям на Украине ВС РФ осуществляли удары с использованием беспилотников. Были зафиксированы взрывы в Киеве и его окрестностях, а также в Староконстантинове, Житомире, Ровно, Черкассах и Тернополе.
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