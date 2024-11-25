25 ноября 2024

Тюменский бизнесмен избавляется от отелей

В Тюмени за 239 млн рублей продаются три отеля
© Служба новостей «URA.RU»
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Все три продаваемых отеля принадлежат одному бизнесмену
Все три продаваемых отеля принадлежат одному бизнесмену Фото:

В Тюмени за общую сумму 239,3 млн рублей выставлены на продажу три помещения отелей, принадлежащих одному предпринимателю. Об этом сообщает «РБК Тюмень».

«В центральной части города предложены к продаже три коммерческих объекта с отелями. Собственник оценивает их общую стоимость в 239,3 млн рублей, при этом объекты реализуются по отдельности», — говорится в сообщении.

Бизнесмен готов частично обменять свою недвижимость на другую или рассмотрит обмен на землю. В одном из помещений располагается отель «Англия» сети 3452 Hotel Group, которой владеет предприниматель Сергей Попов.

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В Тюмени за общую сумму 239,3 млн рублей выставлены на продажу три помещения отелей, принадлежащих одному предпринимателю. Об этом сообщает «РБК Тюмень». «В центральной части города предложены к продаже три коммерческих объекта с отелями. Собственник оценивает их общую стоимость в 239,3 млн рублей, при этом объекты реализуются по отдельности», — говорится в сообщении. Бизнесмен готов частично обменять свою недвижимость на другую или рассмотрит обмен на землю. В одном из помещений располагается отель «Англия» сети 3452 Hotel Group, которой владеет предприниматель Сергей Попов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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