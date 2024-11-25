Тюменский бизнесмен избавляется от отелей

Все три продаваемых отеля принадлежат одному бизнесмену
В Тюмени за общую сумму 239,3 млн рублей выставлены на продажу три помещения отелей, принадлежащих одному предпринимателю. Об этом сообщает «РБК Тюмень».
«В центральной части города предложены к продаже три коммерческих объекта с отелями. Собственник оценивает их общую стоимость в 239,3 млн рублей, при этом объекты реализуются по отдельности», — говорится в сообщении.
Бизнесмен готов частично обменять свою недвижимость на другую или рассмотрит обмен на землю. В одном из помещений располагается отель «Англия» сети 3452 Hotel Group, которой владеет предприниматель Сергей Попов.
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