25 ноября 2024

В челябинском районе за копейки продадут школу, дом культуры и рентгенкабинет

© Служба новостей «URA.RU»
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Рентгенкабинет попал в план приватизации
Рентгенкабинет попал в план приватизации Фото:

В Красноармейском районе под Челябинском определились с планом приватизации муниципального имущества на 2025 год (имеется в распоряжении URA.RU). Согласно документу, под приватизацию попадут школа, библиотека, дом культуры и рентгенкабинет.

«В перечень недвижимого имущества, планируемого к приватизации в 2025 году, входит здание школы в селе Попово и дома культуры в поселке Курейное. Также к приватизации намечены библиотека в селе Тавранкуль и рентгенкабинет в поселке Лазурном», — говорится в документе.

Кроме того, под приватизацию попали три единицы транспорта — трактор Т-150 и автомобили CHEVROLET NIVA и ГАЗ. За все четыре объекта недвижимости с земельными участками и три транспортных средства в администрации района рассчитывают выручить 300 тысяч рублей.

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В Красноармейском районе под Челябинском определились с планом приватизации муниципального имущества на 2025 год (имеется в распоряжении URA.RU). Согласно документу, под приватизацию попадут школа, библиотека, дом культуры и рентгенкабинет. «В перечень недвижимого имущества, планируемого к приватизации в 2025 году, входит здание школы в селе Попово и дома культуры в поселке Курейное. Также к приватизации намечены библиотека в селе Тавранкуль и рентгенкабинет в поселке Лазурном», — говорится в документе. Кроме того, под приватизацию попали три единицы транспорта — трактор Т-150 и автомобили CHEVROLET NIVA и ГАЗ. За все четыре объекта недвижимости с земельными участками и три транспортных средства в администрации района рассчитывают выручить 300 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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