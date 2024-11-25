В челябинском районе за копейки продадут школу, дом культуры и рентгенкабинет

В Красноармейском районе под Челябинском определились с планом приватизации муниципального имущества на 2025 год (имеется в распоряжении URA.RU). Согласно документу, под приватизацию попадут школа, библиотека, дом культуры и рентгенкабинет.
«В перечень недвижимого имущества, планируемого к приватизации в 2025 году, входит здание школы в селе Попово и дома культуры в поселке Курейное. Также к приватизации намечены библиотека в селе Тавранкуль и рентгенкабинет в поселке Лазурном», — говорится в документе.
Кроме того, под приватизацию попали три единицы транспорта — трактор Т-150 и автомобили CHEVROLET NIVA и ГАЗ. За все четыре объекта недвижимости с земельными участками и три транспортных средства в администрации района рассчитывают выручить 300 тысяч рублей.
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