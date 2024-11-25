ВККС одобрила второй срок для председателя Челябинского облсуда Малашковца

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) одобрила кандидатуру Вячеслава Малашковца на пост председателя Челябинского суда. Для него это будет уже второй срок работы в этой должности.
«У Малашковца квалифколлегия спросила про несоответствия в количестве обжалованных решений. Судья ответил, что случилась накладка — количество обжалованных решений продублировали. При этом отмененных или измененных решений в его практике нет», — сообщает подробности портал «Право.ру».
Конкурентов у Малашковца на конкурсе не было. Теперь ВККС направит соответствующие документы в администрацию президента, после чего надо будет ждать подписания президентского указа.
Уроженцу Челябинска Малашковцу 57 лет. В 1994 году окончил Свердловскую юридическую академию, с 1993 по 1998 год служил в ГУВД по Свердловской области, затем в судебных органах. В мае 2015 года вернулся в Челябинск и стал заместителем председателя Челябинского облсуда. В апреле 2019 года президент Владимир Путин назначил его председателем суда.
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