ВККС одобрила второй срок для председателя Челябинского облсуда Малашковца

26 ноября 2024 в 11:50 Размер текста - 17 +

Вячеслав Малашковец почти переизбрался на второй срок главой Челябинского облсуда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) одобрила кандидатуру Вячеслава Малашковца на пост председателя Челябинского суда. Для него это будет уже второй срок работы в этой должности. «У Малашковца квалифколлегия спросила про несоответствия в количестве обжалованных решений. Судья ответил, что случилась накладка — количество обжалованных решений продублировали. При этом отмененных или измененных решений в его практике нет», — сообщает подробности портал «Право.ру». Конкурентов у Малашковца на конкурсе не было. Теперь ВККС направит соответствующие документы в администрацию президента, после чего надо будет ждать подписания президентского указа. Уроженцу Челябинска Малашковцу 57 лет. В 1994 году окончил Свердловскую юридическую академию, с 1993 по 1998 год служил в ГУВД по Свердловской области, затем в судебных органах. В мае 2015 года вернулся в Челябинск и стал заместителем председателя Челябинского облсуда. В апреле 2019 года президент Владимир Путин назначил его председателем суда. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) одобрила кандидатуру Вячеслава Малашковца на пост председателя Челябинского суда. Для него это будет уже второй срок работы в этой должности. «У Малашковца квалифколлегия спросила про несоответствия в количестве обжалованных решений. Судья ответил, что случилась накладка — количество обжалованных решений продублировали. При этом отмененных или измененных решений в его практике нет», — сообщает подробности портал «Право.ру». Конкурентов у Малашковца на конкурсе не было. Теперь ВККС направит соответствующие документы в администрацию президента, после чего надо будет ждать подписания президентского указа. Уроженцу Челябинска Малашковцу 57 лет. В 1994 году окончил Свердловскую юридическую академию, с 1993 по 1998 год служил в ГУВД по Свердловской области, затем в судебных органах. В мае 2015 года вернулся в Челябинск и стал заместителем председателя Челябинского облсуда. В апреле 2019 года президент Владимир Путин назначил его председателем суда.