25 ноября 2024

ВККС одобрила второй срок для председателя Челябинского облсуда Малашковца

© Служба новостей «URA.RU»
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Коллегия прокуратуры Челябинской области. Челябинск, малашковец вячеслав
Вячеслав Малашковец почти переизбрался на второй срок главой Челябинского облсуда Фото:

Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) одобрила кандидатуру Вячеслава Малашковца на пост председателя Челябинского суда. Для него это будет уже второй срок работы в этой должности.

«У Малашковца квалифколлегия спросила про несоответствия в количестве обжалованных решений. Судья ответил, что случилась накладка — количество обжалованных решений продублировали. При этом отмененных или измененных решений в его практике нет», — сообщает подробности портал «Право.ру».

Конкурентов у Малашковца на конкурсе не было. Теперь ВККС направит соответствующие документы в администрацию президента, после чего надо будет ждать подписания президентского указа.

Уроженцу Челябинска Малашковцу 57 лет. В 1994 году окончил Свердловскую юридическую академию, с 1993 по 1998 год служил в ГУВД по Свердловской области, затем в судебных органах. В мае 2015 года вернулся в Челябинск и стал заместителем председателя Челябинского облсуда. В апреле 2019 года президент Владимир Путин назначил его председателем суда.

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Высшая квалификационная коллегия судей РФ (ВККС) одобрила кандидатуру Вячеслава Малашковца на пост председателя Челябинского суда. Для него это будет уже второй срок работы в этой должности. «У Малашковца квалифколлегия спросила про несоответствия в количестве обжалованных решений. Судья ответил, что случилась накладка — количество обжалованных решений продублировали. При этом отмененных или измененных решений в его практике нет», — сообщает подробности портал «Право.ру». Конкурентов у Малашковца на конкурсе не было. Теперь ВККС направит соответствующие документы в администрацию президента, после чего надо будет ждать подписания президентского указа. Уроженцу Челябинска Малашковцу 57 лет. В 1994 году окончил Свердловскую юридическую академию, с 1993 по 1998 год служил в ГУВД по Свердловской области, затем в судебных органах. В мае 2015 года вернулся в Челябинск и стал заместителем председателя Челябинского облсуда. В апреле 2019 года президент Владимир Путин назначил его председателем суда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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