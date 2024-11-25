Из челябинского ДК «Энергетик» выселяют секции и кружки ради супермаркета

26 ноября 2024 в 11:46 Размер текста - 17 +

В историческом здании вместо кружков и секций будут торговать продуктами (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU В Ленинском районе Челябинска собственник здания Дома культуры «Энергетик» заявил о выселении части кружков и секций. Помещения планируется сдать под торговые ряды супермаркета «Пятерочка», рассказала URA.RU челябинка Юлия Д. «Собственник Дворца культуры просит всех арендаторов покинуть помещения. Это различные кружки для детей, цирковая студия, студии танцев, студии рукоделия и рисования и много других студий для развития детей. Как можно из Дворца культуры выгонять людей, которые занимаются развитием наших детей?!» — сообщила челябинка. Жительница города уточнила, что владелец здания заявил руководителям кружков и секций, что культура не приносит денег. Он намерен отдать площади в аренду сетевым магазинам. «От этого пострадают не только кружки, но и само здание, которое является архитектурным наследием. Ведь магазин убьет всю архитектуру здания, всю прекрасную лепнину, скульптуры заделают пластиком, старинные двери снимут, а вместо них установят пластиковые, полностью убьют фасад старинного здания», — негодует челябинка. В пресс-службе администрации Челябинска на запрос URA.RU ответили, что здание находится в частной собственности. Владельца уже пригласили для обсуждения вариантов решений. «Здание находится в частной собственности. Мы пригласили собственника на встречу в мэрию. Обсудим варианты решения этого вопроса», — уточнили в пресс-службе администрации Челябинска. URA.RU направило запрос владельцу здания. К моменту публикации ответ на него не поступал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ленинском районе Челябинска собственник здания Дома культуры «Энергетик» заявил о выселении части кружков и секций. Помещения планируется сдать под торговые ряды супермаркета «Пятерочка», рассказала URA.RU челябинка Юлия Д. «Собственник Дворца культуры просит всех арендаторов покинуть помещения. Это различные кружки для детей, цирковая студия, студии танцев, студии рукоделия и рисования и много других студий для развития детей. Как можно из Дворца культуры выгонять людей, которые занимаются развитием наших детей?!» — сообщила челябинка. Жительница города уточнила, что владелец здания заявил руководителям кружков и секций, что культура не приносит денег. Он намерен отдать площади в аренду сетевым магазинам. «От этого пострадают не только кружки, но и само здание, которое является архитектурным наследием. Ведь магазин убьет всю архитектуру здания, всю прекрасную лепнину, скульптуры заделают пластиком, старинные двери снимут, а вместо них установят пластиковые, полностью убьют фасад старинного здания», — негодует челябинка. В пресс-службе администрации Челябинска на запрос URA.RU ответили, что здание находится в частной собственности. Владельца уже пригласили для обсуждения вариантов решений. «Здание находится в частной собственности. Мы пригласили собственника на встречу в мэрию. Обсудим варианты решения этого вопроса», — уточнили в пресс-службе администрации Челябинска. URA.RU направило запрос владельцу здания. К моменту публикации ответ на него не поступал.