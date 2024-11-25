Под Екатеринбургом устроят сходку Дедов Морозов

В Арамиле проведут фестиваль «День рождения Урал Мороза»

26 ноября 2024 в 12:04 Размер текста - 17 +

Деды Морозы будут раздавать автографы Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Арамиле (Свердловская область) соберутся Деды Морозы со всей России, все ради фестиваля «День рождения Урал Мороза». Мероприятие пройдет 1 декабря, в программе — мастер-классы, театрализованные выступления, елка и церемония вручения подарков от сказочных гостей, рассказали URA.RU организаторы. «Каждый год на день рождения Урал Мороза мы с радостью приглашаем новых сказочных персонажей из разных уголков нашей страны. В этом году у нас пополнение: впервые в нашем городе появится Дед Мороз из Черноземья. И это не единственное неожиданное событие — к нам приедут сразу две команды из Пензенской области: Сурские волшебники Дед Боян и Сурия и Пензенский Дед Мороз и Снегурочка. В течение всего дня сказочные герои будут радовать гостей фестиваля, устроив автограф-сессию в амфитеатре на берегу реки Исеть», — поделилась директор «Парка сказов» Алиса Ларионова. Также среди волшебных гостей будут Царь Семигор из Челябинской области, Дед Мороз из Воронежской области, Девица Метелица и Снежка из Вятских Полян, Кыш Бабай из села Новый Кырлай Республики Татарстан, Тол Бабай из села Шаркан Удмуртской Республики. Лично приедет Снегурочка из Костромы — из официальной резиденции. Фестиваль пройдет с 10:00 до 19:00, вход платный — от 900 рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Арамиле (Свердловская область) соберутся Деды Морозы со всей России, все ради фестиваля «День рождения Урал Мороза». Мероприятие пройдет 1 декабря, в программе — мастер-классы, театрализованные выступления, елка и церемония вручения подарков от сказочных гостей, рассказали URA.RU организаторы. «Каждый год на день рождения Урал Мороза мы с радостью приглашаем новых сказочных персонажей из разных уголков нашей страны. В этом году у нас пополнение: впервые в нашем городе появится Дед Мороз из Черноземья. И это не единственное неожиданное событие — к нам приедут сразу две команды из Пензенской области: Сурские волшебники Дед Боян и Сурия и Пензенский Дед Мороз и Снегурочка. В течение всего дня сказочные герои будут радовать гостей фестиваля, устроив автограф-сессию в амфитеатре на берегу реки Исеть», — поделилась директор «Парка сказов» Алиса Ларионова. Также среди волшебных гостей будут Царь Семигор из Челябинской области, Дед Мороз из Воронежской области, Девица Метелица и Снежка из Вятских Полян, Кыш Бабай из села Новый Кырлай Республики Татарстан, Тол Бабай из села Шаркан Удмуртской Республики. Лично приедет Снегурочка из Костромы — из официальной резиденции. Фестиваль пройдет с 10:00 до 19:00, вход платный — от 900 рублей.