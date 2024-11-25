25 ноября 2024

В Екатеринбурге 48-летний сын ушел из дома, узнав о разводе родителей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Место двойного убийства на улице Первомайской, 108. Екатеринбург , снег, прохожий, кирпичная стена, мужчина с сумкой
Мужчина расстроился из-за решения родителей расстаться (архивное фото) Фото:

Екатеринбуржец узнал о намерении родителей развестись и ушел из дома. Ему 48 лет, а в полицию обратилась его 75-летняя мать. Подробности семейной драмы URA.RU раскрыл источник.

«Узнав, что родители решили расстаться, мужчина так расстроился, что ушел из дома и не вернулся. Где он сейчас, неизвестно, сотовый недоступен», — объяснил собеседник агентства.

Его пожилая мама написала заявление о розыске сына. Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, короткие черные волосы, серо-зеленые глаза. Одет он был в черные штаны, куртку, туфли и серую шапку.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Екатеринбуржец узнал о намерении родителей развестись и ушел из дома. Ему 48 лет, а в полицию обратилась его 75-летняя мать. Подробности семейной драмы URA.RU раскрыл источник. «Узнав, что родители решили расстаться, мужчина так расстроился, что ушел из дома и не вернулся. Где он сейчас, неизвестно, сотовый недоступен», — объяснил собеседник агентства. Его пожилая мама написала заявление о розыске сына. Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, короткие черные волосы, серо-зеленые глаза. Одет он был в черные штаны, куртку, туфли и серую шапку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...