В Екатеринбурге 48-летний сын ушел из дома, узнав о разводе родителей

Мужчина расстроился из-за решения родителей расстаться (архивное фото)
Екатеринбуржец узнал о намерении родителей развестись и ушел из дома. Ему 48 лет, а в полицию обратилась его 75-летняя мать. Подробности семейной драмы URA.RU раскрыл источник.
«Узнав, что родители решили расстаться, мужчина так расстроился, что ушел из дома и не вернулся. Где он сейчас, неизвестно, сотовый недоступен», — объяснил собеседник агентства.
Его пожилая мама написала заявление о розыске сына. Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, короткие черные волосы, серо-зеленые глаза. Одет он был в черные штаны, куртку, туфли и серую шапку.
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