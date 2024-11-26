«Подал свыше 80 жалоб на Wildberries»: челябинец завалил исками интернет-магазин

Челябинец подал свыше 80 одинаковых исков на Wildberries

26 ноября 2024 в 16:00 Размер текста - 17 +

Челябинец получает моральный вред, получая с Wildberries товары без маркировки на русском языке Фото: Анна Майорова © URA.RU Житель Челябинска подал в отношении маркетплейса Wildberries свыше 80 исков, в которых просил выплатить ему компенсацию морального вреда. Согласно судебным актам, большинство из них повторяют друг друга: мужчина просит компенсировать вред после того, как не нашел на упаковке из-под маски для лица русских обозначений. «В обоснование исковых требований указано, что истец, через интернет-магазин, заказал у ответчика маску для лица стоимостью 46 рублей. Получив указанный выше товар, обнаружил, что на нем отсутствует обязательная информация, упаковка товара не содержит каких-либо русских обозначений, вся указанная информация нанесена на иностранном языке. На сайте продавца также отсутствует обязательная информация, тем самым истцу причинен моральный вред», — говорится в исках. В одном из исков мужчина требовал с продавцов, действующих по договорам оферты, и Wildberries по 10 тысяч рублей с каждого. При этом некоторые из исков были частично удовлетворены. В большинстве же случаев жалобы оставляли без рассмотрения, либо отказывали в удовлетворении требований. Подобные решения предприимчивый челябинец оспаривал вплоть до кассационной инстанции. По одному из исков, получив отказ, он обратился с жалобой в апелляционную инстанцию. Там поддержали решение суда первой инстанции. Тогда мужчина обратился в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, который постановил вернуть дело в апелляцию для нового рассмотрения. Ответчики, в свою очередь, заявляют, что челябинец злоупотребляет правом. По их мнению, большое количество одинаковых исков, поданное в кратковременный период, свидетельствует о корыстной цели истца и получения выгоды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Житель Челябинска подал в отношении маркетплейса Wildberries свыше 80 исков, в которых просил выплатить ему компенсацию морального вреда. Согласно судебным актам, большинство из них повторяют друг друга: мужчина просит компенсировать вред после того, как не нашел на упаковке из-под маски для лица русских обозначений. «В обоснование исковых требований указано, что истец, через интернет-магазин, заказал у ответчика маску для лица стоимостью 46 рублей. Получив указанный выше товар, обнаружил, что на нем отсутствует обязательная информация, упаковка товара не содержит каких-либо русских обозначений, вся указанная информация нанесена на иностранном языке. На сайте продавца также отсутствует обязательная информация, тем самым истцу причинен моральный вред», — говорится в исках. В одном из исков мужчина требовал с продавцов, действующих по договорам оферты, и Wildberries по 10 тысяч рублей с каждого. При этом некоторые из исков были частично удовлетворены. В большинстве же случаев жалобы оставляли без рассмотрения, либо отказывали в удовлетворении требований. Подобные решения предприимчивый челябинец оспаривал вплоть до кассационной инстанции. По одному из исков, получив отказ, он обратился с жалобой в апелляционную инстанцию. Там поддержали решение суда первой инстанции. Тогда мужчина обратился в Седьмой кассационный суд общей юрисдикции, который постановил вернуть дело в апелляцию для нового рассмотрения. Ответчики, в свою очередь, заявляют, что челябинец злоупотребляет правом. По их мнению, большое количество одинаковых исков, поданное в кратковременный период, свидетельствует о корыстной цели истца и получения выгоды.