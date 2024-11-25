25 ноября 2024

Интервью с Жириновским, Познером, Певцовым: история старейшего журнала Cher Ami, который закрылся

Журнал Cher Ami, старейший глянец Кургана, закрылся
© Служба новостей «URA.RU»
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Журнал Cher Ami в Кургане издавался для бизнеса
Журнал Cher Ami в Кургане издавался для бизнеса Фото:

Журнал Cher Ami, старейшее частное издание Кургана, закрылся. Он был основан в 2003 году и на протяжении своего существования стал важной частью культурной жизни региона. Его название, что в переводе с французского означает «дорогой друг», отражает дружелюбный подход редакции к читателям и местному сообществу. URA.RU собрало информацию об истории появления глянца.

Начало пути

Создание журнала стало ответом на потребность в качественном информационном ресурсе, который бы отражал жизнь города и области. Главный редактор Елена Тельпиз говорила в СМИ: «Когда мы только начинали, в Кургане не хватало площадок для обсуждения актуальных тем. Мы хотели создать пространство, где люди могли бы делиться мнениями и получать информацию о том, что происходит вокруг».

Первый номер Cher Ami увидел свет в июле 2003 года. Изначально журнал выходил в глянцевом формате и освещал разнообразные аспекты городской жизни — от культуры до бизнеса. «Мы стремились привлечь внимание к талантливым людям и интересным событиям, которые происходят в Зауралье», — объясняла Тельпиз.

Эволюция формата

С течением времени формат журнала изменился. «Мы поняли, что глянцевый стиль не всегда соответствует запросам нашей аудитории. Поэтому с 2010 года мы перешли на информационно-деловой формат», — отмечает Тельпиз. Это решение позволило изданию более глубоко анализировать события и предлагать читателям актуальные материалы.

На страницах Cher Ami публиковались интервью с известными личностями, включая предпринимателей, артистов и общественных деятелей. «Нам было важно показывать не только достижения, но и проблемы, с которыми сталкиваются люди», — говорила редактор.

Влияние на общество

За годы существования журнал стал платформой для обсуждения важных социальных вопросов. Благодаря этому Cher Ami завоевал доверие читателей и стал любимым изданием для многих. С 2015 года журнал начал издаваться в Челябинске под брендом UNO, что дало возможность расширить аудиторию и предложить новые форматы контента. Однако изменения на рынке печатных СМИ оказали давление на издание.

Интервью с известными личностями

Журнал Cher Ami, на протяжении своей истории, публиковал множество интервью с известными личностями, что способствовало его популярности и привлекало внимание читателей. Вот некоторые из наиболее запоминающихся интервью:

Владимир Познер — одно из самых заметных интервью было с известным телеведущим и журналистом Владимиром Познером. В беседе редактору удалось обсудить актуальные вопросы, касающиеся состояния медиапейзажа в России и общественной жизни.

Олег Табаков — легендарный российский актер и режиссер также стал героем обложки Cher Ami. В интервью обсуждались не только его театральные достижения, но и взгляды на современное искусство и воспитание молодежи в культуре.

Дмитрий Певцов — популярный актер театра и кино также давал интервью для журнала. В разговоре с ним поднимались темы творчества, личной жизни и его отношения к профессии актера.

Владимир Жириновский — в юбилейном выпуске журнала было опубликовано интервью с лидером ЛДПР. Это беседа вызвала большой интерес благодаря откровенности Жириновского и его ярким высказываниям о политической ситуации в стране.

Николай Валуев — знаменитый боксер и политик также стал героем журнала. Его интервью проходило в автомобиле, что добавило необычности формату беседы. Валуев делился своими мыслями о спорте, жизни после карьеры бокса и общественной деятельности.

Эти интервью не только обогатили контент журнала, но и позволили читателям лучше понять взгляды и мысли известных личностей, что сделало Cher Ami важной платформой для обсуждения актуальных тем в обществе.

Закрытие журнала

В 2024 году Cher Ami прекратил свое существование. В последнем номере редактор написала: «На 22 году своей жизни мы прощаемся с вами». Закрытие Cher Ami подчеркивает сложные реалии современного медиа-мира и необходимость адаптации к новым условиям, которые испытывают многие региональные издания.

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Журнал Cher Ami, старейшее частное издание Кургана, закрылся. Он был основан в 2003 году и на протяжении своего существования стал важной частью культурной жизни региона. Его название, что в переводе с французского означает «дорогой друг», отражает дружелюбный подход редакции к читателям и местному сообществу. URA.RU собрало информацию об истории появления глянца. Начало пути Создание журнала стало ответом на потребность в качественном информационном ресурсе, который бы отражал жизнь города и области. Главный редактор Елена Тельпиз говорила в СМИ: «Когда мы только начинали, в Кургане не хватало площадок для обсуждения актуальных тем. Мы хотели создать пространство, где люди могли бы делиться мнениями и получать информацию о том, что происходит вокруг». Первый номер Cher Ami увидел свет в июле 2003 года. Изначально журнал выходил в глянцевом формате и освещал разнообразные аспекты городской жизни — от культуры до бизнеса. «Мы стремились привлечь внимание к талантливым людям и интересным событиям, которые происходят в Зауралье», — объясняла Тельпиз. Эволюция формата С течением времени формат журнала изменился. «Мы поняли, что глянцевый стиль не всегда соответствует запросам нашей аудитории. Поэтому с 2010 года мы перешли на информационно-деловой формат», — отмечает Тельпиз. Это решение позволило изданию более глубоко анализировать события и предлагать читателям актуальные материалы. На страницах Cher Ami публиковались интервью с известными личностями, включая предпринимателей, артистов и общественных деятелей. «Нам было важно показывать не только достижения, но и проблемы, с которыми сталкиваются люди», — говорила редактор. Влияние на общество За годы существования журнал стал платформой для обсуждения важных социальных вопросов. Благодаря этому Cher Ami завоевал доверие читателей и стал любимым изданием для многих. С 2015 года журнал начал издаваться в Челябинске под брендом UNO, что дало возможность расширить аудиторию и предложить новые форматы контента. Однако изменения на рынке печатных СМИ оказали давление на издание. Интервью с известными личностями Журнал Cher Ami, на протяжении своей истории, публиковал множество интервью с известными личностями, что способствовало его популярности и привлекало внимание читателей. Вот некоторые из наиболее запоминающихся интервью: Владимир Познер — одно из самых заметных интервью было с известным телеведущим и журналистом Владимиром Познером. В беседе редактору удалось обсудить актуальные вопросы, касающиеся состояния медиапейзажа в России и общественной жизни. Олег Табаков — легендарный российский актер и режиссер также стал героем обложки Cher Ami. В интервью обсуждались не только его театральные достижения, но и взгляды на современное искусство и воспитание молодежи в культуре. Дмитрий Певцов — популярный актер театра и кино также давал интервью для журнала. В разговоре с ним поднимались темы творчества, личной жизни и его отношения к профессии актера. Владимир Жириновский — в юбилейном выпуске журнала было опубликовано интервью с лидером ЛДПР. Это беседа вызвала большой интерес благодаря откровенности Жириновского и его ярким высказываниям о политической ситуации в стране. Николай Валуев — знаменитый боксер и политик также стал героем журнала. Его интервью проходило в автомобиле, что добавило необычности формату беседы. Валуев делился своими мыслями о спорте, жизни после карьеры бокса и общественной деятельности. Эти интервью не только обогатили контент журнала, но и позволили читателям лучше понять взгляды и мысли известных личностей, что сделало Cher Ami важной платформой для обсуждения актуальных тем в обществе. Закрытие журнала В 2024 году Cher Ami прекратил свое существование. В последнем номере редактор написала: «На 22 году своей жизни мы прощаемся с вами». Закрытие Cher Ami подчеркивает сложные реалии современного медиа-мира и необходимость адаптации к новым условиям, которые испытывают многие региональные издания.
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