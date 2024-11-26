Регионам дали больше свободы для стабилизации цен на товары

Правительство РФ расширило полномочия региональных властей для стабилизации цен на товары. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.
«Принятое решение позволит поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке и сохранить доступность востребованной продукции для граждан», — говорится в сообщении на сайте правительства. Там добавили, что теперь регионам разрешено заключать соглашения с производителями и торговыми сетями не только на товары социального назначения, но и на другие важные для граждан товары.
Ранее соглашения могли заключаться исключительно для определенных категорий продовольствия, в то время как для некоторых регионов был введен неограниченный список продукции. Это создавало различия в правилах и условиях для разных видов товаров и территорий.
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