Регионам дали больше свободы для стабилизации цен на товары

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Решение поддержит стабильность рынка и доступность товаров, заявили в кабмине РФ
Решение поддержит стабильность рынка и доступность товаров, заявили в кабмине РФ Фото:

Правительство РФ расширило полномочия региональных властей для стабилизации цен на товары. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

«Принятое решение позволит поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке и сохранить доступность востребованной продукции для граждан», — говорится в сообщении на сайте правительства. Там добавили, что теперь регионам разрешено заключать соглашения с производителями и торговыми сетями не только на товары социального назначения, но и на другие важные для граждан товары.

Ранее соглашения могли заключаться исключительно для определенных категорий продовольствия, в то время как для некоторых регионов был введен неограниченный список продукции. Это создавало различия в правилах и условиях для разных видов товаров и территорий.

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Правительство РФ расширило полномочия региональных властей для стабилизации цен на товары. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров. «Принятое решение позволит поддерживать стабильную ситуацию на внутреннем рынке и сохранить доступность востребованной продукции для граждан», — говорится в сообщении на сайте правительства. Там добавили, что теперь регионам разрешено заключать соглашения с производителями и торговыми сетями не только на товары социального назначения, но и на другие важные для граждан товары. Ранее соглашения могли заключаться исключительно для определенных категорий продовольствия, в то время как для некоторых регионов был введен неограниченный список продукции. Это создавало различия в правилах и условиях для разных видов товаров и территорий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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