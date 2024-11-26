Подростка из банды, которая кошмарит район Екатеринбурга, отправили за решетку

Екатеринбургского подростка отправили в ВК за хулиганство и кражу двух шоколадок
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Оглашение приговора подросткам-насильникам в Чкаловском районном суде. Екатеринбург , приговор, арест, суд, арестант, руки арестанта, мера пресечения, судебное заседание, руки за решеткой
Подросток попал за колючую проволоку после очередной кражи и нападения Фото:

Подростка из банды, которая держит в страхе Железнодорожный район Екатеринбурга, отправили в воспитательную колонию города Кировград (Свердловская область). В отношении 17-летнего парня возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ, сообщил URA.RU источник.

«В октябре девятиклассник в магазине „Пивко“ на улице Билимбаевская украл две шоколадки. Это заметила посетитель магазина, которая работает воспитателем в детском саду. Она сделала школьнику замечание, в ответ он назвал ее „животным“, толкнул, от чего женщина упала и ударилась головой о холодильник», — рассказал собеседник агентства.

В отношении парня возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Хищение чужого имущества». Поскольку он ранее уже был судим за аналогичное преступление и получил ограничение свободы, его на время следствия поместили в воспитательную колонию №2.

Банда, в которой он, судя по видео, является одним из лидеров, совершает грабежи, кражи, устраивает аварии и бьет людей. По словам пострадавших, при жалобах в полицию им начинают поступать угрозы физической расправы. Активисты попросили силовиков вмешаться в ситуацию. Глава СКР Александр Бастрыкин взял дело под свой контроль.

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Подростка из банды, которая держит в страхе Железнодорожный район Екатеринбурга, отправили в воспитательную колонию города Кировград (Свердловская область). В отношении 17-летнего парня возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ, сообщил URA.RU источник. «В октябре девятиклассник в магазине „Пивко“ на улице Билимбаевская украл две шоколадки. Это заметила посетитель магазина, которая работает воспитателем в детском саду. Она сделала школьнику замечание, в ответ он назвал ее „животным“, толкнул, от чего женщина упала и ударилась головой о холодильник», — рассказал собеседник агентства. В отношении парня возбудили уголовное дело по статьям «Хулиганство» и «Хищение чужого имущества». Поскольку он ранее уже был судим за аналогичное преступление и получил ограничение свободы, его на время следствия поместили в воспитательную колонию №2. Банда, в которой он, судя по видео, является одним из лидеров, совершает грабежи, кражи, устраивает аварии и бьет людей. По словам пострадавших, при жалобах в полицию им начинают поступать угрозы физической расправы. Активисты попросили силовиков вмешаться в ситуацию. Глава СКР Александр Бастрыкин взял дело под свой контроль.
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© Служба новостей «URA.RU»
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