25 ноября 2024

В Тюмени определили новый район для строительство крупного ЖК и ресторана

В Тюмени Дом Обороны застроят многоэтажными домами
© Служба новостей «URA.RU»
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Все объекты построят до 2028 года
Все объекты построят до 2028 года Фото:

В Тюмени в районе Дома Обороны к 2028 году построят крупный жилой комплекс. Также до конца 2027 года в микрорайоне планируют обустроить ресторан на 70 посадочных мест. Такая информация указана в приказе администрации, документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.

«Территория в районе улиц Комбинатской — Полярной — Полевой. На проектируемой территории предусмотрены следующие зоны размещения объектов капитального строительства: многоэтажной жилой застройки, озелененные территории общего пользования. Освоение территории предусмотрено в три очереди», — указано в документе.

Общая площадь жилой застройки превышает 62 тысячи квадратных метров. В границах улиц Ямской — Ирбитской — Димитрова — Казанской появятся ресторан и подземный паркинг. А рядом с улицей Коммунистической разместят офисное здание.

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В Тюмени в районе Дома Обороны к 2028 году построят крупный жилой комплекс. Также до конца 2027 года в микрорайоне планируют обустроить ресторан на 70 посадочных мест. Такая информация указана в приказе администрации, документ имеется в распоряжении редакции URA.RU. «Территория в районе улиц Комбинатской — Полярной — Полевой. На проектируемой территории предусмотрены следующие зоны размещения объектов капитального строительства: многоэтажной жилой застройки, озелененные территории общего пользования. Освоение территории предусмотрено в три очереди», — указано в документе. Общая площадь жилой застройки превышает 62 тысячи квадратных метров. В границах улиц Ямской — Ирбитской — Димитрова — Казанской появятся ресторан и подземный паркинг. А рядом с улицей Коммунистической разместят офисное здание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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