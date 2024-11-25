В Тюмени определили новый район для строительство крупного ЖК и ресторана

В Тюмени в районе Дома Обороны к 2028 году построят крупный жилой комплекс. Также до конца 2027 года в микрорайоне планируют обустроить ресторан на 70 посадочных мест. Такая информация указана в приказе администрации, документ имеется в распоряжении редакции URA.RU.
«Территория в районе улиц Комбинатской — Полярной — Полевой. На проектируемой территории предусмотрены следующие зоны размещения объектов капитального строительства: многоэтажной жилой застройки, озелененные территории общего пользования. Освоение территории предусмотрено в три очереди», — указано в документе.
Общая площадь жилой застройки превышает 62 тысячи квадратных метров. В границах улиц Ямской — Ирбитской — Димитрова — Казанской появятся ресторан и подземный паркинг. А рядом с улицей Коммунистической разместят офисное здание.
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