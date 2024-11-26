Песков ответил, достаточно ли России только одного запуска «Орешника»

Президентом России Владимиром Путиным была четко озвучена позиция России по поводу ударов западным вооружением по российской территории. В Кремле не сомневаются, что все тезисы, высказанные главой государства, были услышаны странами коллективного Запада. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Достаточно четко была озвучена президентом позиция России. Мы не сомневаемся, что все тезисы, которые озвучил президент, были услышаны странами коллективного Запада», — заявил Песков. Он добавил, что Россия по-прежнему с обеспокоенностью констатирует, что уходящая администрация США продолжает двигаться по пути эскалации.
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