Песков ответил, достаточно ли России только одного запуска «Орешника»

Песков: в Кремле не сомневаются, что все тезисы Путина услышаны на Западе
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Администрация Байдена двигается по пути эскалации, заявил Песков Фото:

Президентом России Владимиром Путиным была четко озвучена позиция России по поводу ударов западным вооружением по российской территории. В Кремле не сомневаются, что все тезисы, высказанные главой государства, были услышаны странами коллективного Запада. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Достаточно четко была озвучена президентом позиция России. Мы не сомневаемся, что все тезисы, которые озвучил президент, были услышаны странами коллективного Запада», — заявил Песков. Он добавил, что Россия по-прежнему с обеспокоенностью констатирует, что уходящая администрация США продолжает двигаться по пути эскалации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президентом России Владимиром Путиным была четко озвучена позиция России по поводу ударов западным вооружением по российской территории. В Кремле не сомневаются, что все тезисы, высказанные главой государства, были услышаны странами коллективного Запада. Об этом в ходе конференц-колла рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Достаточно четко была озвучена президентом позиция России. Мы не сомневаемся, что все тезисы, которые озвучил президент, были услышаны странами коллективного Запада», — заявил Песков. Он добавил, что Россия по-прежнему с обеспокоенностью констатирует, что уходящая администрация США продолжает двигаться по пути эскалации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...