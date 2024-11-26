Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в связи с информацией о возможных поставках от США ядерного оружия на Украину сообщил, что у провокаций есть «экстремистский фланг». По его словам, такие шаги со стороны Запада являются безответственными, лидеры западных стран плохо понимают реальность с подобными заявлениями о ядерном оружии.
«Даже у самой провокационной линии, нацеленной на эскалацию напряженности, есть крайне экстремистский фланг. Это безответственное рассуждение людей, которые плохо понимают и представляют себе реальность, которые не чувствуют ни толики ответственности, выступая с такими заявлениями», — заявил Песков входе конференц-колла. Он также отметил анонимный характер подобных высказываний.
Песков также подчеркнул, что большинство провокационных высказываний о возвращении ядерного оружия на Украину носят анонимный характер, что делает их еще менее обоснованными и более опасными. В Кремле призывают к более ответственному подходу к вопросам глобальной и региональной безопасности.
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