Песков заявил, что «Северный поток -2» не нуждается в восстановлении

Газопровод «Северный поток-2» не нуждается в восстановлении, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на заявление американского бизнесмена Стивена Линча, который захотел купить газопровод. По словам Пескова, в настоящее время не обсуждается возможность продажи данного объекта, особенно иностранным компаниям.
«„Северный поток-2“ не нуждается в восстановлении. Это целая труба, которая может быть запущена моментально... Я не слышал, чтобы акционеры выступали за то, чтобы выставить на торги этот объект энергетической инфраструктуры. Не слышал, чтобы российская сторона в лице „Газпром“' хотела бы его продать... Мне не известно о желании „Газпрома“ отдавать инструмент в руки США», — заявил Песков в ходе конференц-колла.
В Кремле также выразили недоумение по поводу позиции руководства Германии в отношении газа. По мнению российской стороны, страна не следует экономическим интересам своей страны и своих граждан, продавая энергетические ресурсы по более высокому ценнику.
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