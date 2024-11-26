Песков заявил, что «Северный поток -2» не нуждается в восстановлении

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«Северный поток-2» не будет выставлен на торги, заявил Песков
«Северный поток-2» не будет выставлен на торги, заявил Песков Фото:
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Повреждения «Северных потоков»

Газопровод «Северный поток-2» не нуждается в восстановлении, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на заявление американского бизнесмена Стивена Линча, который захотел купить газопровод. По словам Пескова, в настоящее время не обсуждается возможность продажи данного объекта, особенно иностранным компаниям.

«„Северный поток-2“ не нуждается в восстановлении. Это целая труба, которая может быть запущена моментально... Я не слышал, чтобы акционеры выступали за то, чтобы выставить на торги этот объект энергетической инфраструктуры. Не слышал, чтобы российская сторона в лице „Газпром“' хотела бы его продать... Мне не известно о желании „Газпрома“ отдавать инструмент в руки США», — заявил Песков в ходе конференц-колла.

В Кремле также выразили недоумение по поводу позиции руководства Германии в отношении газа. По мнению российской стороны, страна не следует экономическим интересам своей страны и своих граждан, продавая энергетические ресурсы по более высокому ценнику. 

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Газопровод «Северный поток-2» не нуждается в восстановлении, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Таким образом он ответил на заявление американского бизнесмена Стивена Линча, который захотел купить газопровод. По словам Пескова, в настоящее время не обсуждается возможность продажи данного объекта, особенно иностранным компаниям. «„Северный поток-2“ не нуждается в восстановлении. Это целая труба, которая может быть запущена моментально... Я не слышал, чтобы акционеры выступали за то, чтобы выставить на торги этот объект энергетической инфраструктуры. Не слышал, чтобы российская сторона в лице „Газпром“' хотела бы его продать... Мне не известно о желании „Газпрома“ отдавать инструмент в руки США», — заявил Песков в ходе конференц-колла. В Кремле также выразили недоумение по поводу позиции руководства Германии в отношении газа. По мнению российской стороны, страна не следует экономическим интересам своей страны и своих граждан, продавая энергетические ресурсы по более высокому ценнику. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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