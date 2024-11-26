Песков ответил на вопрос URA.RU об исключении «Талибана»* из черного списка

Решения об исключении находящейся под санкциями ООН за террористическую деятельность группировки «Талибан» из черного списка сначала должны быть «приняты и формализованы». Кремль намерен продолжать развивать контакты с талибами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.
«Речь идет о руководстве страны Афганистан. [Талибан] Это силы, которые удерживают власть в этой стране. И конечно, важно развивать с ними контакты. Президент говорил налаживать контакты, тем более что эта страна находится в соседнем с нами регионе. Эти контакты осуществляются. Как только будут приняты решения и как только они будут формализованы, мы проинформируем», — отметил Песков
Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, будучи накануне в Афганистане, заявил вице-премьеру страны Абдулу Гани Барадару о планах России исключить «Талибан» из списка террористических организаций. Об этом ранее также поступали сигналы, были заявления на разных уровнях. Сегодня группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который позволит вычеркнуть «Талибан» из черного списка.
*Талибан, талибы — находятся под санкциями ООН за террористическую деятельность
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.