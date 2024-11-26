Песков ответил на вопрос URA.RU об исключении «Талибана»* из черного списка

Песков отреагировал на сообщения об исключении «Талибана»* из черного списка
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Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU об исключении «Талибана»* из черного списка
Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU об исключении «Талибана»* из черного списка Фото:

Решения об исключении находящейся под санкциями ООН за террористическую деятельность группировки «Талибан» из черного списка сначала должны быть «приняты и формализованы». Кремль намерен продолжать развивать контакты с талибами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Речь идет о руководстве страны Афганистан. [Талибан] Это силы, которые удерживают власть в этой стране. И конечно, важно развивать с ними контакты. Президент говорил налаживать контакты, тем более что эта страна находится в соседнем с нами регионе. Эти контакты осуществляются. Как только будут приняты решения и как только они будут формализованы, мы проинформируем», — отметил Песков

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, будучи накануне в Афганистане, заявил вице-премьеру страны Абдулу Гани Барадару о планах России исключить «Талибан» из списка террористических организаций. Об этом ранее также поступали сигналы, были заявления на разных уровнях. Сегодня группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который позволит вычеркнуть «Талибан» из черного списка.

*Талибан, талибы — находятся под санкциями ООН за террористическую деятельность

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Решения об исключении находящейся под санкциями ООН за террористическую деятельность группировки «Талибан» из черного списка сначала должны быть «приняты и формализованы». Кремль намерен продолжать развивать контакты с талибами, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU. «Речь идет о руководстве страны Афганистан. [Талибан] Это силы, которые удерживают власть в этой стране. И конечно, важно развивать с ними контакты. Президент говорил налаживать контакты, тем более что эта страна находится в соседнем с нами регионе. Эти контакты осуществляются. Как только будут приняты решения и как только они будут формализованы, мы проинформируем», — отметил Песков Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу, будучи накануне в Афганистане, заявил вице-премьеру страны Абдулу Гани Барадару о планах России исключить «Талибан» из списка террористических организаций. Об этом ранее также поступали сигналы, были заявления на разных уровнях. Сегодня группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект, который позволит вычеркнуть «Талибан» из черного списка. *Талибан, талибы — находятся под санкциями ООН за террористическую деятельность
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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