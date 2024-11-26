В Челябинске сорвались очередные торги по продаже недостроенной автозаправочной станции на Бродокалмакском тракте. Аукцион прошел 26 ноября. Он признан несостоявшимся, поскольку ни один участник не предложил цену выше стартовой, сообщается на сайте мэрии.
«Прошел аукцион по продаже объекта незавершенного строительства площадью застройки 558 квадратных метров со степенью готовности 50%, расположенный на Бродокалмакском тракте в Челябинске. Торги признаны несостоявшимся, поскольку после объявления предложения о начальной цене не поступило ни одного предложения, которое предусматривало бы более высокую цену лота», — сообщается на сайте.
Согласно документации, начальная цена лота составляла 1 миллион 651 тысячу рублей. По документам, участок площадью 2 тысячи 500 квадратных метров был предназначен под строительство автозаправочной станции. На данный момент на территории находится недостроенный комплекс зданий. Согласно плану, это должны были быть насосные станции топлива и пожаротушения, склад автомасел, контрольно-пропускной пункт.
Объект был изъят у ООО «Движение» по решению суда и выставлен на торги. По данным сервиса СБИС, ООО «Движение», владельцем которого является Олег Филиппов, занимается торговлей автомобильными деталями, узлами и принадлежностями. На данный момент ежегодная выручка фирмы составляет более 133 млн рублей в год.
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