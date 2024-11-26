Бывший главный свердловский дорожник сбежал от суда, уехав на СВО

Экс-начальник свердловского управления автодорог Данилов уехал на фронт

26 ноября 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

Местонахождение Данилова неизвестно Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Экс-начальник управления автодорог Свердловской области Вячеслав Данилов, обвиняемый в получении взятки, подписал контракт с Минобороны РФ и уехал на фронт. Об этом URA.RU сообщил источник. «В связи с этим рассмотрение его уголовного дела приостановлено», — сказал собеседник агентства. Эти сведения подтверждаются данными из картотеки Октябрьского райсуда. «Отсутствует реальная возможность участия обвиняемого в судебном разбирательстве. Местонахождение обвиняемого известно», — указано там. В свердловском СКР от комментариев отказались. Данилова задержали в прошлом году. Ему вменяют получение взятки в 12 миллионов рублей. Деньги, по версии следствия, он брал за покровительство дорожным компаниями. Считается, что Данилов дал показания на бывшего министра свердловского минтранса Василия Старкова. Он тоже попал под следствие. Его обвиняют во взятке в четыре миллиона рублей. Старков и сам пытался уехать на фронт. На одном из последних заседаний он принес прошение от командира части, который настаивал, чтобы его отпустили в зону боевых действий. Однако судья в этом отказал. Фигуранты свою вину признали. Все, что известно о деле, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Экс-начальник управления автодорог Свердловской области Вячеслав Данилов, обвиняемый в получении взятки, подписал контракт с Минобороны РФ и уехал на фронт. Об этом URA.RU сообщил источник. «В связи с этим рассмотрение его уголовного дела приостановлено», — сказал собеседник агентства. Эти сведения подтверждаются данными из картотеки Октябрьского райсуда. «Отсутствует реальная возможность участия обвиняемого в судебном разбирательстве. Местонахождение обвиняемого известно», — указано там. В свердловском СКР от комментариев отказались. Данилова задержали в прошлом году. Ему вменяют получение взятки в 12 миллионов рублей. Деньги, по версии следствия, он брал за покровительство дорожным компаниями. Считается, что Данилов дал показания на бывшего министра свердловского минтранса Василия Старкова. Он тоже попал под следствие. Его обвиняют во взятке в четыре миллиона рублей. Старков и сам пытался уехать на фронт. На одном из последних заседаний он принес прошение от командира части, который настаивал, чтобы его отпустили в зону боевых действий. Однако судья в этом отказал. Фигуранты свою вину признали. Все, что известно о деле, — в сюжете URA.RU.