Дополнительные поезда запустят в новогодние праздники из Челябинска

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Совет неравнодушных граждан. Екатеринбург, поезда, железнодорожный состав, вагоны, ржд
Дополнительные поезда запустят на нескольких направлениях Фото:

Шесть дополнительных поездов будут запущены из Челябинска в Приобье, Тюмень и Москву в новогодние праздники. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).

«В период новогодних праздничных дней будет назначено шесть дополнительных поездов. ЮУЖД назначает дополнительные поезда для того, чтобы пассажиры смогли встретить новый год в кругу семьи и друзей, где бы они ни находились», — отмечается в сообщении ведомства в telegram-канале.

Поезда будут следовать по самым востребованным маршрутам: из Челябинска в Нижневартовск, Приобье, Оренбург, Москву и в Тюмень. В составе поездов предусмотрены удобства для маломобильных пассажиров, мужские/женские купе, а также возможность перевозки домашних животных и багажа.

Челябинцам ранее объявили о переводе электричек на зимний график. Изменения коснулись Челябинской, Оренбургской и Курганской областей и связаны с окончанием дачного сезона и уменьшением пассажиропотока в холодное время года, сообщили в ЮУЖД.

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Шесть дополнительных поездов будут запущены из Челябинска в Приобье, Тюмень и Москву в новогодние праздники. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «В период новогодних праздничных дней будет назначено шесть дополнительных поездов. ЮУЖД назначает дополнительные поезда для того, чтобы пассажиры смогли встретить новый год в кругу семьи и друзей, где бы они ни находились», — отмечается в сообщении ведомства в telegram-канале. Поезда будут следовать по самым востребованным маршрутам: из Челябинска в Нижневартовск, Приобье, Оренбург, Москву и в Тюмень. В составе поездов предусмотрены удобства для маломобильных пассажиров, мужские/женские купе, а также возможность перевозки домашних животных и багажа. Челябинцам ранее объявили о переводе электричек на зимний график. Изменения коснулись Челябинской, Оренбургской и Курганской областей и связаны с окончанием дачного сезона и уменьшением пассажиропотока в холодное время года, сообщили в ЮУЖД.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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