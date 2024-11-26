Дополнительные поезда запустят в новогодние праздники из Челябинска

Шесть дополнительных поездов будут запущены из Челябинска в Приобье, Тюмень и Москву в новогодние праздники. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД).
«В период новогодних праздничных дней будет назначено шесть дополнительных поездов. ЮУЖД назначает дополнительные поезда для того, чтобы пассажиры смогли встретить новый год в кругу семьи и друзей, где бы они ни находились», — отмечается в сообщении ведомства в telegram-канале.
Поезда будут следовать по самым востребованным маршрутам: из Челябинска в Нижневартовск, Приобье, Оренбург, Москву и в Тюмень. В составе поездов предусмотрены удобства для маломобильных пассажиров, мужские/женские купе, а также возможность перевозки домашних животных и багажа.
Челябинцам ранее объявили о переводе электричек на зимний график. Изменения коснулись Челябинской, Оренбургской и Курганской областей и связаны с окончанием дачного сезона и уменьшением пассажиропотока в холодное время года, сообщили в ЮУЖД.
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