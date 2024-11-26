Дополнительные поезда запустят в новогодние праздники из Челябинска

26 ноября 2024 в 15:01 Размер текста - 17 +

Дополнительные поезда запустят на нескольких направлениях Фото: Илья Московец © URA.RU Шесть дополнительных поездов будут запущены из Челябинска в Приобье, Тюмень и Москву в новогодние праздники. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «В период новогодних праздничных дней будет назначено шесть дополнительных поездов. ЮУЖД назначает дополнительные поезда для того, чтобы пассажиры смогли встретить новый год в кругу семьи и друзей, где бы они ни находились», — отмечается в сообщении ведомства в telegram-канале. Поезда будут следовать по самым востребованным маршрутам: из Челябинска в Нижневартовск, Приобье, Оренбург, Москву и в Тюмень. В составе поездов предусмотрены удобства для маломобильных пассажиров, мужские/женские купе, а также возможность перевозки домашних животных и багажа. Челябинцам ранее объявили о переводе электричек на зимний график. Изменения коснулись Челябинской, Оренбургской и Курганской областей и связаны с окончанием дачного сезона и уменьшением пассажиропотока в холодное время года, сообщили в ЮУЖД. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Шесть дополнительных поездов будут запущены из Челябинска в Приобье, Тюмень и Москву в новогодние праздники. Об этом 26 ноября сообщили в пресс-службе Южно-Уральской железной дороги (ЮУЖД). «В период новогодних праздничных дней будет назначено шесть дополнительных поездов. ЮУЖД назначает дополнительные поезда для того, чтобы пассажиры смогли встретить новый год в кругу семьи и друзей, где бы они ни находились», — отмечается в сообщении ведомства в telegram-канале. Поезда будут следовать по самым востребованным маршрутам: из Челябинска в Нижневартовск, Приобье, Оренбург, Москву и в Тюмень. В составе поездов предусмотрены удобства для маломобильных пассажиров, мужские/женские купе, а также возможность перевозки домашних животных и багажа. Челябинцам ранее объявили о переводе электричек на зимний график. Изменения коснулись Челябинской, Оренбургской и Курганской областей и связаны с окончанием дачного сезона и уменьшением пассажиропотока в холодное время года, сообщили в ЮУЖД.