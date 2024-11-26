Помощник президента рассказал, зачем Путин поедет в Казахстан

Президент РФ Владимир Путин приедет в Казахстан 27-28 ноября с государственным визитом. Он примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане, а также проведет переговоры с лидером страны Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщил помощник главы России Юрий Ушаков.
«Завтра состоится государственный визит Путина в Казахстан. <...> Специально продумали так, чтобы организовать визит к саммиту ОДКБ, который пройдет 27 ноября в Астане. <...> В рамках визита пройдут переговоры на высшем уровне в закрытых и расширенных формат. Состоится обсуждение как двусторонних отношений, так и наиболее актуальных международных и региональных проблем», — рассказал Ушаков на брифинге 26 ноября.
В рамках визита также запланировано участие Путина и Токаева в пленарном заседании межрегионального форума, проходящего в Уфе. В мероприятии примут участие более 600 представителей из 31 субъекта РФ и 12 областей Казахстана, что подчеркивает активное взаимодействие регионов, нацеленное на укрепление сотрудничества, отмечает Ушаков. Также состоится торжественное открытие филиала казахстанского университета в Уфе, на котором будут присутствовать лидеры двух стран. Они дадут старт работе нового образовательного учреждения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.