Помощник президента рассказал, зачем Путин поедет в Казахстан

Ушаков: Путин посетит Казахстан для участия в саммите ОДКБ
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Путин и Токаев в рамках встречи обсудят двусторонние отношения стран, отметил Ушаков
Путин и Токаев в рамках встречи обсудят двусторонние отношения стран, отметил Ушаков Фото:

Президент РФ Владимир Путин приедет в Казахстан 27-28 ноября с государственным визитом. Он примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане, а также проведет переговоры с лидером страны Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщил помощник главы России Юрий Ушаков.

«Завтра состоится государственный визит Путина в Казахстан. <...> Специально продумали так, чтобы организовать визит к саммиту ОДКБ, который пройдет 27 ноября в Астане. <...> В рамках визита пройдут переговоры на высшем уровне в закрытых и расширенных формат. Состоится обсуждение как двусторонних отношений, так и наиболее актуальных международных и региональных проблем», — рассказал Ушаков на брифинге 26 ноября.

В рамках визита также запланировано участие Путина и Токаева в пленарном заседании межрегионального форума, проходящего в Уфе. В мероприятии примут участие более 600 представителей из 31 субъекта РФ и 12 областей Казахстана, что подчеркивает активное взаимодействие регионов, нацеленное на укрепление сотрудничества, отмечает Ушаков. Также состоится торжественное открытие филиала казахстанского университета в Уфе, на котором будут присутствовать лидеры двух стран. Они дадут старт работе нового образовательного учреждения.

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Президент РФ Владимир Путин приедет в Казахстан 27-28 ноября с государственным визитом. Он примет участие в саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Астане, а также проведет переговоры с лидером страны Касым-Жомартом Токаевым. Об этом сообщил помощник главы России Юрий Ушаков. «Завтра состоится государственный визит Путина в Казахстан. <...> Специально продумали так, чтобы организовать визит к саммиту ОДКБ, который пройдет 27 ноября в Астане. <...> В рамках визита пройдут переговоры на высшем уровне в закрытых и расширенных формат. Состоится обсуждение как двусторонних отношений, так и наиболее актуальных международных и региональных проблем», — рассказал Ушаков на брифинге 26 ноября. В рамках визита также запланировано участие Путина и Токаева в пленарном заседании межрегионального форума, проходящего в Уфе. В мероприятии примут участие более 600 представителей из 31 субъекта РФ и 12 областей Казахстана, что подчеркивает активное взаимодействие регионов, нацеленное на укрепление сотрудничества, отмечает Ушаков. Также состоится торжественное открытие филиала казахстанского университета в Уфе, на котором будут присутствовать лидеры двух стран. Они дадут старт работе нового образовательного учреждения.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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