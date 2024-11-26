Студенты колледжа в Екатеринбурге пробираются на пары по самодельному мосту из-за потопа. Видео

В Екатеринбурге затопило радиотехнический колледж, ученики ходят по партам
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Алексей Текслер в Челябинском промышленно-гуманитарном техникуме. Челябинск, школьники, студенты
Здание колледжа топит регулярно (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге студенты радиотехнического колледжа пробираются на пары через огромные лужи по самодельному мосту из-за потопа в учреждении. Полосу препятствий учащимся приходится проходить регулярно. Об этом рассказал один из них.

«Между корпусами затопило переход. Из-за этого путь на пары превратился в сплошную полосу препятствий. На мокрой дороге понаставили скамейки, доски, палки и ящики — по ним технари и скачут», — передает telegram-канал Ural Mash слова студента.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в приемную директора колледжа. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге студенты радиотехнического колледжа пробираются на пары через огромные лужи по самодельному мосту из-за потопа в учреждении. Полосу препятствий учащимся приходится проходить регулярно. Об этом рассказал один из них. «Между корпусами затопило переход. Из-за этого путь на пары превратился в сплошную полосу препятствий. На мокрой дороге понаставили скамейки, доски, палки и ящики — по ним технари и скачут», — передает telegram-канал Ural Mash слова студента. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в приемную директора колледжа. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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