В Екатеринбурге студенты радиотехнического колледжа пробираются на пары через огромные лужи по самодельному мосту из-за потопа в учреждении. Полосу препятствий учащимся приходится проходить регулярно. Об этом рассказал один из них.
«Между корпусами затопило переход. Из-за этого путь на пары превратился в сплошную полосу препятствий. На мокрой дороге понаставили скамейки, доски, палки и ящики — по ним технари и скачут», — передает telegram-канал Ural Mash слова студента.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в приемную директора колледжа. На момент публикации ответ не поступил.
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