Студенты колледжа в Екатеринбурге пробираются на пары по самодельному мосту из-за потопа. Видео

В Екатеринбурге затопило радиотехнический колледж, ученики ходят по партам

26 ноября 2024 в 16:28 Размер текста - 17 +

Здание колледжа топит регулярно (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Екатеринбурге студенты радиотехнического колледжа пробираются на пары через огромные лужи по самодельному мосту из-за потопа в учреждении. Полосу препятствий учащимся приходится проходить регулярно. Об этом рассказал один из них. «Между корпусами затопило переход. Из-за этого путь на пары превратился в сплошную полосу препятствий. На мокрой дороге понаставили скамейки, доски, палки и ящики — по ним технари и скачут», — передает telegram-канал Ural Mash слова студента. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в приемную директора колледжа. На момент публикации ответ не поступил. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге студенты радиотехнического колледжа пробираются на пары через огромные лужи по самодельному мосту из-за потопа в учреждении. Полосу препятствий учащимся приходится проходить регулярно. Об этом рассказал один из них. «Между корпусами затопило переход. Из-за этого путь на пары превратился в сплошную полосу препятствий. На мокрой дороге понаставили скамейки, доски, палки и ящики — по ним технари и скачут», — передает telegram-канал Ural Mash слова студента. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в приемную директора колледжа. На момент публикации ответ не поступил.