Помощник президента рассказал о сотрудничестве с Талибаном*

Страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсуждают начало сотрудничества с Талибаном (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Об этом сообщил помощник главы России Юрий Ушаков.
«Тема Афганистана постоянно обсуждается на саммитах ОДКБ и будет обсуждаться и в этот раз. Что касается Талибана, есть рассуждения, что можно начать сотрудничество», — рассказал Ушаков на брифинге по саммиту ОДКБ 26 ноября.
Ранее в Государственную Думу РФ был внесен законопроект, направленный на отмену запрета на деятельность Талибана в стране. Депутаты предлагают временно исключить из перечня запрещенных те организации, которые остановили свои террористические активности, передает «Царьград».
*Талибан — движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.