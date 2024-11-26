Помощник президента рассказал о сотрудничестве с Талибаном*

Ушаков: ОДКБ рассуждает о начале сотрудничества с Талибаном*
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Тема Афганистана будет обсуждаться на саммите ОДКБ, отметил Ушаков
Тема Афганистана будет обсуждаться на саммите ОДКБ, отметил Ушаков Фото:

Страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсуждают начало сотрудничества с Талибаном (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Об этом сообщил помощник главы России Юрий Ушаков.

«Тема Афганистана постоянно обсуждается на саммитах ОДКБ и будет обсуждаться и в этот раз. Что касается Талибана, есть рассуждения, что можно начать сотрудничество», — рассказал Ушаков на брифинге по саммиту ОДКБ 26 ноября.

Ранее в Государственную Думу РФ был внесен законопроект, направленный на отмену запрета на деятельность Талибана в стране. Депутаты предлагают временно исключить из перечня запрещенных те организации, которые остановили свои террористические активности, передает «Царьград».

*Талибан — движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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Страны-участницы Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) обсуждают начало сотрудничества с Талибаном (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность). Об этом сообщил помощник главы России Юрий Ушаков. «Тема Афганистана постоянно обсуждается на саммитах ОДКБ и будет обсуждаться и в этот раз. Что касается Талибана, есть рассуждения, что можно начать сотрудничество», — рассказал Ушаков на брифинге по саммиту ОДКБ 26 ноября. Ранее в Государственную Думу РФ был внесен законопроект, направленный на отмену запрета на деятельность Талибана в стране. Депутаты предлагают временно исключить из перечня запрещенных те организации, которые остановили свои террористические активности, передает «Царьград». *Талибан — движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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