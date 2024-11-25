25 ноября 2024

В ХМАО раскрыли сроки начала строительства логистического центра Wildberries

Строительство логистического центра Wildberries начнется в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Логистический центр Wildberries начнут строить в 2025 году
Логистический центр Wildberries начнут строить в 2025 году Фото:

Строительство крупного логистического центра компании Wildberries в Сургутском районе ХМАО начнется в третьем квартале 2025 года. Об этом сообщил заместитель губернатора Югры Азат Ислаев на заседании регионального правительства, где присутствовал корреспондент URA.RU.

«Проект центра будет готов в августе 2025 года. После этого, начиная с третьего строительного сезона, работы перейдут в активную фазу. Общая стоимость проекта составит шесть миллиардов рублей, планируется создание около пяти тысяч рабочих мест», — отметил Ислаев.

Вице-губернатор Югры подчеркнул, что ключевые разрешения уже получены. Логистический центр разместится на участке площадью 20 гектаров в поселке Солнечный.

Ранее URA.RU писало, что Wildberries планирует усилить логистическую сеть в ХМАО. Новый центр позволит сократить сроки доставки и улучшить доступность услуг для жителей региона и соседних областей.

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Строительство крупного логистического центра компании Wildberries в Сургутском районе ХМАО начнется в третьем квартале 2025 года. Об этом сообщил заместитель губернатора Югры Азат Ислаев на заседании регионального правительства, где присутствовал корреспондент URA.RU. «Проект центра будет готов в августе 2025 года. После этого, начиная с третьего строительного сезона, работы перейдут в активную фазу. Общая стоимость проекта составит шесть миллиардов рублей, планируется создание около пяти тысяч рабочих мест», — отметил Ислаев. Вице-губернатор Югры подчеркнул, что ключевые разрешения уже получены. Логистический центр разместится на участке площадью 20 гектаров в поселке Солнечный. Ранее URA.RU писало, что Wildberries планирует усилить логистическую сеть в ХМАО. Новый центр позволит сократить сроки доставки и улучшить доступность услуг для жителей региона и соседних областей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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