Губернатор ХМАО заключила соглашение с главой Wildberries

Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала соглашение с гендиректором Wildberries Татьяной Бакальчук на Югорском экономическом форуме. Стороны договорились об открытии в Югре крупного логистического центра маркетплейса.
«Наталья Комарова, губернатор Югры, подписывает соглашение с Татьяной Бакальчук, генеральным директором ООО „ВАЙЛДБЕРРИЗ“», — говорится в telegram-канале Югорского экономического форума. Среди прочего, соглашение предпологает продвижении югорских товаров на площадке маркетплейса.
Площадь логистического центра составит 105 тысяч квадратных метров. А его стоимость будет около 6 миллиардов рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что вместе с новым логистическим хабом Wildberries в Югре появится около 5 тысяч рабочих мест. Югорчане смогут устроиться сотрудниками комплекса.
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