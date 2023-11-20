Губернатор ХМАО заключила соглашение с главой Wildberries

21 ноября 2023 в 14:16 Размер текста - 17 +

Наталья Комарова подписала соглашение с гендиректором Wildberries Татьяной Бакальчук Фото: Влад Суханов © URA.RU Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала соглашение с гендиректором Wildberries Татьяной Бакальчук на Югорском экономическом форуме. Стороны договорились об открытии в Югре крупного логистического центра маркетплейса. «Наталья Комарова, губернатор Югры, подписывает соглашение с Татьяной Бакальчук, генеральным директором ООО „ВАЙЛДБЕРРИЗ“», — говорится в telegram-канале Югорского экономического форума. Среди прочего, соглашение предпологает продвижении югорских товаров на площадке маркетплейса. Площадь логистического центра составит 105 тысяч квадратных метров. А его стоимость будет около 6 миллиардов рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что вместе с новым логистическим хабом Wildberries в Югре появится около 5 тысяч рабочих мест. Югорчане смогут устроиться сотрудниками комплекса.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала соглашение с гендиректором Wildberries Татьяной Бакальчук на Югорском экономическом форуме. Стороны договорились об открытии в Югре крупного логистического центра маркетплейса. «Наталья Комарова, губернатор Югры, подписывает соглашение с Татьяной Бакальчук, генеральным директором ООО „ВАЙЛДБЕРРИЗ“», — говорится в telegram-канале Югорского экономического форума. Среди прочего, соглашение предпологает продвижении югорских товаров на площадке маркетплейса. Площадь логистического центра составит 105 тысяч квадратных метров. А его стоимость будет около 6 миллиардов рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что вместе с новым логистическим хабом Wildberries в Югре появится около 5 тысяч рабочих мест. Югорчане смогут устроиться сотрудниками комплекса.