20 ноября 2023

Губернатор ХМАО заключила соглашение с главой Wildberries

© Служба новостей «URA.RU»
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Финал и награждение конкурса профессионального мастерства энергетиков. Нижневартовск, комарова наталья
Наталья Комарова подписала соглашение с гендиректором Wildberries Татьяной Бакальчук Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала соглашение с гендиректором Wildberries Татьяной Бакальчук на Югорском экономическом форуме. Стороны договорились об открытии в Югре крупного логистического центра маркетплейса.

«Наталья Комарова, губернатор Югры, подписывает соглашение с Татьяной Бакальчук, генеральным директором ООО „ВАЙЛДБЕРРИЗ“», — говорится в telegram-канале Югорского экономического форума. Среди прочего, соглашение предпологает продвижении югорских товаров на площадке маркетплейса.

Площадь логистического центра составит 105 тысяч квадратных метров. А его стоимость будет около 6 миллиардов рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что вместе с новым логистическим хабом Wildberries в Югре появится около 5 тысяч рабочих мест. Югорчане смогут устроиться сотрудниками комплекса.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала соглашение с гендиректором Wildberries Татьяной Бакальчук на Югорском экономическом форуме. Стороны договорились об открытии в Югре крупного логистического центра маркетплейса. «Наталья Комарова, губернатор Югры, подписывает соглашение с Татьяной Бакальчук, генеральным директором ООО „ВАЙЛДБЕРРИЗ“», — говорится в telegram-канале Югорского экономического форума. Среди прочего, соглашение предпологает продвижении югорских товаров на площадке маркетплейса. Площадь логистического центра составит 105 тысяч квадратных метров. А его стоимость будет около 6 миллиардов рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что вместе с новым логистическим хабом Wildberries в Югре появится около 5 тысяч рабочих мест. Югорчане смогут устроиться сотрудниками комплекса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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