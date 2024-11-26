ВСУ атаковали автобус в Новой Каховке, есть погибшие

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В результате атаки ВСУ погибли три человека
В результате атаки ВСУ погибли три человека Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пассажирский автобус в Новой Каховке. Известно, что украинские военные использовали миномет. В результате ЧП три человека погибли. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.

«ВСУ обстреляли Новую Каховку из миномета. В результате поврежден автобус. Трое погибли, семь получили ранения», — сказал пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко. Его слова передает ТАСС. 

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пассажирский автобус в Новой Каховке. Известно, что украинские военные использовали миномет. В результате ЧП три человека погибли. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора. «ВСУ обстреляли Новую Каховку из миномета. В результате поврежден автобус. Трое погибли, семь получили ранения», — сказал пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко. Его слова передает ТАСС. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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