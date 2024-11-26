ВСУ атаковали автобус в Новой Каховке, есть погибшие

В результате атаки ВСУ погибли три человека
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали пассажирский автобус в Новой Каховке. Известно, что украинские военные использовали миномет. В результате ЧП три человека погибли. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора.
«ВСУ обстреляли Новую Каховку из миномета. В результате поврежден автобус. Трое погибли, семь получили ранения», — сказал пресс-секретарь губернатора Владимир Василенко. Его слова передает ТАСС.
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