Сотрудника британского посольства выгоняют из России

Британскому дипломату Уилксу Эдварду Прайору, работавшему в России, отозвана аккредитация. Ему предписано покинуть территорию РФ в течение двух недель. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Прайор прибыл на замену сотрудникам разведки Великобритании, которые были высланы из РФ в августе.
«Достоверно установлено, что <...> второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор <...> намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство. На указанном основании МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Уилкса Эдварда Прайора аккредитации и ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок», — передает ЦОС.
Также обнаружены доказательства того, что дипломат занимался разведывательной и подрывной деятельностью, представляющей угрозу для безопасности России. В ФСБ сообщили, что будут продолжать противостоять дестабилизирующим действиям иностранных разведывательных служб, используя все возможные средства.
Ранее посольство в Лондоне сообщило РИА Новостям, что Великобритания нарастила антироссийские меры на фоне достижений ВС РФ на полях боя. Дипломаты указывают, что реальная причина усиления такой риторики заключается в стремлении Британии укрепить ослабленный проукраинский консенсус, передает «360.ru».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.