Сотрудника британского посольства выгоняют из России

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Британский дипломат занимался разведывательной деятельностью в РФ
Британский дипломат занимался разведывательной деятельностью в РФ Фото:

Британскому дипломату Уилксу Эдварду Прайору, работавшему в России, отозвана аккредитация. Ему предписано покинуть территорию РФ в течение двух недель. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Прайор прибыл на замену сотрудникам разведки Великобритании, которые были высланы из РФ в августе.

«Достоверно установлено, что <...> второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор <...> намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство. На указанном основании МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Уилкса Эдварда Прайора аккредитации и ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок», — передает ЦОС.

Также обнаружены доказательства того, что дипломат занимался разведывательной и подрывной деятельностью, представляющей угрозу для безопасности России. В ФСБ сообщили, что будут продолжать противостоять дестабилизирующим действиям иностранных разведывательных служб, используя все возможные средства.

Ранее посольство в Лондоне сообщило РИА Новостям, что Великобритания нарастила антироссийские меры на фоне достижений ВС РФ на полях боя. Дипломаты указывают, что реальная причина усиления такой риторики заключается в стремлении Британии укрепить ослабленный проукраинский консенсус, передает «360.ru».

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Британскому дипломату Уилксу Эдварду Прайору, работавшему в России, отозвана аккредитация. Ему предписано покинуть территорию РФ в течение двух недель. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Прайор прибыл на замену сотрудникам разведки Великобритании, которые были высланы из РФ в августе. «Достоверно установлено, что <...> второй секретарь политического отдела посольства Великобритании в Москве Уилкс Эдвард Прайор <...> намеренно указал ложные данные, чем нарушил российское законодательство. На указанном основании МИД России во взаимодействии с заинтересованными ведомствами принято решение о лишении Уилкса Эдварда Прайора аккредитации и ему предписано покинуть Россию в двухнедельный срок», — передает ЦОС. Также обнаружены доказательства того, что дипломат занимался разведывательной и подрывной деятельностью, представляющей угрозу для безопасности России. В ФСБ сообщили, что будут продолжать противостоять дестабилизирующим действиям иностранных разведывательных служб, используя все возможные средства. Ранее посольство в Лондоне сообщило РИА Новостям, что Великобритания нарастила антироссийские меры на фоне достижений ВС РФ на полях боя. Дипломаты указывают, что реальная причина усиления такой риторики заключается в стремлении Британии укрепить ослабленный проукраинский консенсус, передает «360.ru».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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