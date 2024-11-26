Целый город под Екатеринбургом остался без врачей, приехала проверка

Прокуратура обязала главу горбольницы в Дегтярске искать специалистов

26 ноября 2024 в 17:56 Размер текста - 17 +

За медицинской помощью некоторых врачей жителям Дегтярска нужно ехать в Екатеринбург или Ревду Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В городской больнице Дегтярска (Свердловская область) возник серьезный дефицит кадров. При отсутствии необходимых специалистов пациентов отправляют в Ревду и Екатеринбург — за десятки километров. Как следует из решения минздрава, копия которого есть в распоряжении URA.RU, врачей, в частности, планируют искать на ярмарках вакансий и сайтах для поиска сотрудников. Поликлинику, на неудовлетворительное состояние которой указывали общественники, перевели в другое здание. «В связи с отсутствием основного работника в учреждении ведут прием совместители: врач-отоларинголог, фельдшер клинико-диагностического кабинета», — говорится в документе. С 12 октября пациентов должен принимать врач-офтальмолог. В больнице беременных осматривает акушерка, после чего их обследуют и направляют в медицинские центры. В отсутствии акушера-гинеколога помощь оказывается в горбольнице Ревды. Неотложную стоматологическую помощь жители Дегтярска могут получить от стоматолога-хирурга в горбольнице, однако плановое лечение можно пройти в Ревде. Для решения вопроса организации медицинских услуг в минздраве порекомендовали обращаться к главному врачу Наталье Елисеевой. В дегтярской поликлинике прокуратура провела проверку. В пресс-службе ведомства агентству рассказали, что было подтверждено ненадлежащее состояние здания, которое выведено из эксплуатации. Кроме того, там отсутствовали некоторые элементы, необходимые для маломобильных граждан. Например, кнопка вызова персонала. Также специалисты подтвердили, что в медучреждении не хватает врачей. В целях устранения нарушений прокуратура внесла представление главному врачу. Оперативно получить комментарий Натальи Елисеевой URA.RU не удалось. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В городской больнице Дегтярска (Свердловская область) возник серьезный дефицит кадров. При отсутствии необходимых специалистов пациентов отправляют в Ревду и Екатеринбург — за десятки километров. Как следует из решения минздрава, копия которого есть в распоряжении URA.RU, врачей, в частности, планируют искать на ярмарках вакансий и сайтах для поиска сотрудников. Поликлинику, на неудовлетворительное состояние которой указывали общественники, перевели в другое здание. «В связи с отсутствием основного работника в учреждении ведут прием совместители: врач-отоларинголог, фельдшер клинико-диагностического кабинета», — говорится в документе. С 12 октября пациентов должен принимать врач-офтальмолог. В больнице беременных осматривает акушерка, после чего их обследуют и направляют в медицинские центры. В отсутствии акушера-гинеколога помощь оказывается в горбольнице Ревды. Неотложную стоматологическую помощь жители Дегтярска могут получить от стоматолога-хирурга в горбольнице, однако плановое лечение можно пройти в Ревде. Для решения вопроса организации медицинских услуг в минздраве порекомендовали обращаться к главному врачу Наталье Елисеевой. В дегтярской поликлинике прокуратура провела проверку. В пресс-службе ведомства агентству рассказали, что было подтверждено ненадлежащее состояние здания, которое выведено из эксплуатации. Кроме того, там отсутствовали некоторые элементы, необходимые для маломобильных граждан. Например, кнопка вызова персонала. Также специалисты подтвердили, что в медучреждении не хватает врачей. В целях устранения нарушений прокуратура внесла представление главному врачу. Оперативно получить комментарий Натальи Елисеевой URA.RU не удалось.