Свердловские депутаты дали ход закону об увеличении выплат детям-сиротам

Комитет свердловского заксобрания одобрил увеличение выплат детям-сиротам

26 ноября 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

Выплату для детей-сирот на ремонт жилья подняли со 100 тысяч рублей до 170 Фото: Карина Ванеш © URA.RU В Свердловской области почти в два раза вырастет размер единовременной выплаты детям-сиротам на ремонт жилья — со 100 тысяч рублей до 170. Инициативу регионального правительства поддержал комитет по социальной политике регионального законодательного собрания, рассказали URA.RU в управлении информполитики парламента. «Это может быть жилье, которым их по достижению совершеннолетия обеспечивает государство, или оставшееся от родителей, в любом случае оно будет нуждаться в ремонте. Такая мера действует с 2012 года, выплата составляла 100 тысяч рублей. Очевидно, что сейчас этих средств недостаточно, чтобы создать комфортные условия, поэтому есть необходимость в увеличении суммы выплаты», — отметил председатель комитета Вячеслав Погудин. Вместе с ним вопросы рассматривали депутаты комитета Владимир Радаев, Александр Серебренников, Леонид Хаютин и другие. На этом же заседании члены комитета рассмотрели поправки в Трудовой кодекс РФ на региональном уровне о гарантиях для участников СВО. Они предполагают, что за работником, который заключил контракт и ушел на фронт, сохранится рабочее место, независимо от срока службы. Рании такую гарантию давали всего на год. Также парламентарии одобрили порядок и условия предоставления социальных доплат к пенсиям неработающих пенсионеров, у которых размер материального обеспечения ниже прожиточного минимума. Все эти законопроекты рассмотрят на ближайшем заседании заксобрания 3 декабря. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области почти в два раза вырастет размер единовременной выплаты детям-сиротам на ремонт жилья — со 100 тысяч рублей до 170. Инициативу регионального правительства поддержал комитет по социальной политике регионального законодательного собрания, рассказали URA.RU в управлении информполитики парламента. «Это может быть жилье, которым их по достижению совершеннолетия обеспечивает государство, или оставшееся от родителей, в любом случае оно будет нуждаться в ремонте. Такая мера действует с 2012 года, выплата составляла 100 тысяч рублей. Очевидно, что сейчас этих средств недостаточно, чтобы создать комфортные условия, поэтому есть необходимость в увеличении суммы выплаты», — отметил председатель комитета Вячеслав Погудин. Вместе с ним вопросы рассматривали депутаты комитета Владимир Радаев, Александр Серебренников, Леонид Хаютин и другие. На этом же заседании члены комитета рассмотрели поправки в Трудовой кодекс РФ на региональном уровне о гарантиях для участников СВО. Они предполагают, что за работником, который заключил контракт и ушел на фронт, сохранится рабочее место, независимо от срока службы. Рании такую гарантию давали всего на год. Также парламентарии одобрили порядок и условия предоставления социальных доплат к пенсиям неработающих пенсионеров, у которых размер материального обеспечения ниже прожиточного минимума. Все эти законопроекты рассмотрят на ближайшем заседании заксобрания 3 декабря.