В Свердловской области нашли месторождение с тоннами изумрудов

В Свердловской области обнаружено месторождение с 2,9 тоннами изумрудов, которое теперь внесено на государственный баланс. Запасы драгоценных камней принадлежат техногенному Мариинскому месторождению, рассказали в Минприроды РФ.
«Мариинское месторождение поставлено на государственный баланс АО„Мариинский прииск“ и представляет собой отвалы некондиционных руд Аульского и Малышевского месторождений», — передает «Интерфакс» сообщение от министерства. «Дочка» госкорпорации «Ростех» — ООО «РТ-Капитал» имеет 100% долю акционерного общества.
Кроме изумрудов, на Мариинском месторождении также найдены другие драгоценные камни, включая 156,6 килограмма александритов и 436,3 кило фенакитов. Общий объем хризоберилла составляет 1,2 тонны, а ювелирно-поделочного берилла — 155,2 тонны.
Ранее запасы золота и серебра на сумму около четырех миллиардов рублей обнаружили в заброшенном карьере под Дегтярском. Залежи оцениваются в 400 килограммов золота и две тонны серебра.
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