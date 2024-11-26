В Свердловской области нашли месторождение с тоннами изумрудов

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск. Свердловская область, добыча руды, изумруд, драгоценный камень, добыча драгоценных камней, месторождение изумрудов
Месторождение оценили на 2,9 тонны изумрудов (архивное фото) Фото:

В Свердловской области обнаружено месторождение с 2,9 тоннами изумрудов, которое теперь внесено на государственный баланс. Запасы драгоценных камней принадлежат техногенному Мариинскому месторождению, рассказали в Минприроды РФ.

«Мариинское месторождение поставлено на государственный баланс АО„Мариинский прииск“ и представляет собой отвалы некондиционных руд Аульского и Малышевского месторождений», — передает «Интерфакс» сообщение от министерства. «Дочка» госкорпорации «Ростех» — ООО «РТ-Капитал» имеет 100% долю акционерного общества.

Кроме изумрудов, на Мариинском месторождении также найдены другие драгоценные камни, включая 156,6 килограмма александритов и 436,3 кило фенакитов. Общий объем хризоберилла составляет 1,2 тонны, а ювелирно-поделочного берилла — 155,2 тонны.

Ранее запасы золота и серебра на сумму около четырех миллиардов рублей обнаружили в заброшенном карьере под Дегтярском. Залежи оцениваются в 400 килограммов золота и две тонны серебра.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области обнаружено месторождение с 2,9 тоннами изумрудов, которое теперь внесено на государственный баланс. Запасы драгоценных камней принадлежат техногенному Мариинскому месторождению, рассказали в Минприроды РФ. «Мариинское месторождение поставлено на государственный баланс АО„Мариинский прииск“ и представляет собой отвалы некондиционных руд Аульского и Малышевского месторождений», — передает «Интерфакс» сообщение от министерства. «Дочка» госкорпорации «Ростех» — ООО «РТ-Капитал» имеет 100% долю акционерного общества. Кроме изумрудов, на Мариинском месторождении также найдены другие драгоценные камни, включая 156,6 килограмма александритов и 436,3 кило фенакитов. Общий объем хризоберилла составляет 1,2 тонны, а ювелирно-поделочного берилла — 155,2 тонны. Ранее запасы золота и серебра на сумму около четырех миллиардов рублей обнаружили в заброшенном карьере под Дегтярском. Залежи оцениваются в 400 килограммов золота и две тонны серебра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...